С сегодняшнего дня внесены изменения в маршруты автобусов № 44 и 46

С целью улучшения приоритетности общественного транспорта и снижения влияния дорожных заторов на выполнение расписания, с сегодняшнего дня в Риге внесены изменения в маршруты автобусов № 44 и 46 в направлении Золитуде, сообщили агентству LETA в «Rīgas satiksme».

Автобусы от Зиепниеккалнса будут следовать по маршруту до улицы Тадайкю, далее — по улицам Тадайкю, Вайнёдес, Телтс, по Виенибас гатве, а затем продолжат движение по прежнему маршруту.

В направлении Золитуде автобусы больше не будут останавливаться на остановке «Ģimnastikas iela» на улице Виенибас гатве, однако будут останавливаться на остановке «K. Ulmaņa gatve» на улице Вайнёдес (остановка троллейбусов маршрутов № 4 и 19 в направлении центра).