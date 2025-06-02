В понедельник через Латвию пройдут атмосферные фронты

Больше всего осадков ожидается утром и в первой половине дня. Начиная с западной части страны, дождь прекратится, но местами вновь возможен кратковременный дождь и, возможно, гроза. На большей части страны сквозь облака будет проглядывать солнце.

Южный ветер сменится западным, порывами до 9–14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +15..+20 градусов.

В Риге в первой половине дня будет дождь и слабый ветер, во второй половине дня возможен лишь кратковременный дождь, будет дуть умеренный западный ветер. Сквозь облака выглянет солнце, и после обеда температура воздуха поднимется до +19 градусов.

Через Латвию проходит барическая ложбина низкого давления и атмосферные фронты.