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Восточная больница предлагает всем бесплатно провериться на ВИЧ и гепатит С 0 473

Наша Латвия
Дата публикации: 02.06.2025
grani.lv
Восточная больница предлагает всем бесплатно провериться на ВИЧ и гепатит С

С сегодняшнего дня и до 6 июня инфектологи и гепатологи Рижской Восточной клинической университетской больницы предлагают пройти бесплатные тесты на ВИЧ и гепатит С.

Бесплатное тестирование в RAKUS доступно с 2 по 6 июня. Чтобы грамотно организовать работу пунктов сдачи анализов, Восточная больница просит граждан записываться заранее по телефону 60009970.

Сдать кровь для анализа на антитела к гепатиту С (anti-HCV) или на ВИЧ можно будет в стационаре «Гайльэзерс» (0 этаж, ул. Гиппократа, 2) в рабочие дни с 8:00 до 16:00. Также анализы можно сдать в Латвийском центре инфектологии — амбулаторное отделение, 1 этаж, процедурный кабинет №117, ул. Линэзера, 3, в рабочие дни с 8:00 до 18:00.

Врачи настоятельно советуют латвийцам воспользоваться такой возможностью, поскольку вне зависимости от сложившегося образа оба инфекционных заболевания могут передаваться, не только при половых контактах, но и при маникюре и других процедурах в салонах красоты, а также в тату-салонах и в ходе мединских манипуляций.

По словам медиков, ранняя диагностика позволяет начать лечение и избежать длительного и разрушительного вреда здоровью, тем более что за последние годы достигнут значительный прогресс в лечении этих инфекций. К примеру, длительность терапии гепатита C сокращена с почти года до 8–12 недель, а современные препараты хорошо переносятся и очень эффективны. Излечиваются до 95% заболевших.

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#бесплатно #анализы
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