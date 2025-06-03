Какой будет погода во вторник - знают синоптики

Во вторник днем и вечером в некоторых районах Латвии, преимущественно в восточной части страны, ожидаются кратковременные дожди. Синоптики прогнозируют также грозы.

Ветер будет слабым до умеренного с запада, юго-запада, вечером ожидается слабый ветер переменного направления.

Воздух прогреется до +18..+21 градуса, на западе Курзeме и на побережье Северного Видземе - до +15..+17 градусов.

В Риге солнце будут периодически закрывать облака, осадков не ожидается. Ветер будет слабый юго-западный, вечером — северный. Температура воздуха достигнет +20 градусов.

Погода будет определяться областью повышенного давления. Атмосферное давление 1011-1014 гектопаскалей на уровне моря.