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Латвийцам предстоит выбрать местную власть. Как это сделать правильно? 3 1846

Наша Латвия
Дата публикации: 03.06.2025
BB.LV
Латвийцам предстоит выбрать местную власть. Как это сделать правильно?
ФОТО: LETA

Итак, началась неделя выборов — и на этих выборах действует система предварительного голосования, или, если следовать букве закона, передача голоса на хранение.

Конверт до востребования

Вчера был первый день такого предварительного голосования, но проголосовать досрочно можно и все эти дни до пятницы включительно — на всех избирательных участках, но в определенные часы.

Конверт с вложенным туда бюллетнем выбранной вами партии будет лежать в запечатанной урне до завершения выборов, то есть до 20.00 7 июня, только после этого начнется подсчет голосов, отданных предварительно, вместе с остальными голосами.

Сегодня участки для предварительного голосования будут открыты с 8.00 до 11.00. Завтра предварительно все желающие смогут проголосовать с 17.00 до 20.00, а в четверг опять–таки участки будут открыты в утренние часы — с 8.00 до 11.00. В последний день предварительного голосования, то бишь в пятницу, 6 июня, участки будут работать днем с 12.00 до 15.00.

Как видите, все сделано для удобства разных категорий избирателей — и для тех, кто работает обычный рабочий день, и для тех, кто работает по своему графику, и для тех, кто по религиозным соображениям не может голосовать в субботу, то есть в основной день голосования.

Отдай голос "на районе"

Основной день голосования — 7 июня, когда участки будут работать с 8.00 до 20.00.

Подчеркнем, что на этих выборах в самоуправления голосовать можно только в том самоуправлении, в котором вы задекларированы. Но, разумеется, отдать свой голос можно на любом участке в пределах этого самоуправления. Если вы задекларированы, к примеру, в Риге, то можете проголосовать на любом избирательном участке столицы — хоть в Болдерае, Плявниеках или в центре.

Чтобы вы имели возможность исполнить свой гражданский долг, вам необходимо будет предъявить паспорт или ID—карту с действующим сроком годности. После того как вы предъявите избирательной комиссии удостоверение личности и член избиркома сделает соответствующую отметку о том, что вы пришли голосовать, вам выдадут стопку бюллетней — списки партий и объединений будут в этой стопке расположены согласно полученному партией (объединением) в результате жребия номеру.

Галочка, точка, крестик…

Особенность нынешних выборов в том, что впервые будут опробованы новые бюллетени для голосования. Если до сих пор действовала система плюсов и вычеркиваний, то теперь формат будет иным.

А именно: напротив фамилии каждого кандидата в депутаты будут две полоски: зеленая — это за данного кандидата, а красная — против. Это означает, что если вы хотите поддержать того или иного кандидата, то в зеленой полоске ставите точку, или крестик, или галочку, или закрашиваете этот белый кружочек в зеленой полоске.

Если же вам не нравится какой–то кандидат, то вы тогда напротив его фамилии ставите точку, галочку, крестик, жирную точку в белом кружочке внутри красной полоски.

Для дальтоников над зеленой полоской будет надпись PAR (ЗА), а над красной — PRET (ПРОТИВ).

Нельзя в бюллетене обводить кружочками полоски, вычеркивать имена и фамилии кандидатов.

Бюллетень будет признан действительным и если вы поставите точки в зеленой полоске напротив фамилии каждого кандидата или, наоборот, поставите точки в красном квадрате напротив фамилии каждого кандидата. Это будет означать, что вы конкретную партию поддерживаете, но все ее кандидаты вам не нравятся.

Можно вообще не оценивать кандидатов, то есть не делать никаких отметок, и просто бюллетень выбранной вами партии (политического объединения) положить в конверт, заклеить его и бросить в избирательную урну.

Центризбирком, предлагая новый формат бюллетней, уверял, что этот вариант более прост и фокус–группа, отобранная для проверки простоты заполнения этих бюллетней, легко справилась с заданием. То есть заполнила бюллетень без ошибок. Что ж, уже в ночь с 7 на 8 июня мы узнаем, каков был процент испорченных бюллетней.

Считать все отметки будет специальный сканер, и, значит, подсчет голосов будет происходить весьма оперативно — к утру 8 июня мы узнаем не только о том, какие партии будут представлены в думах нового созыва, но и какие именно кандидаты получат вожделенный депутатский мандат.

А как там с явкой?

Результаты выборов, то есть сколько каждая из партий, преодолевших пятипроцентный барьер, получит мандатов, будут во многом зависеть от явки — то есть от того, сколько латвийцев, имеющих право голоса, этим правом воспользуются. Примечательно, что с каждым годом избирательная активность падает. Так, на муниципальных выборах 2017 года явка составила по всей стране 50,39%, при этом в Риге активность была выше — 58,72%.

Как известно, в феврале 2020 года Рижская дума, избранная в 2017 году, была распущена и в конце августа 2020 года состоялись внеочередные выборы в столичный муниципалитет. Очевидно, что такое развитие событий очень многих рижан шокировало — и они проголосовали ногами. В выборах в Рижскую думу приняли участие всего 40,58% имеющих право голоса.

Но антирекорд был установлен через год, когда состоялись очередные выборы во все самоуправления, кроме столичного. Явка составила 34,01%!

Прогнозировать явку — дело очень неблагодарное, но все–таки рискнем предположить, что на сей раз активность избирателей будет выше — и особенно в Риге. Во–первых, нынешняя столичная дума проработала почти пять лет и избиратели уже жаждут каких–то перемен, а во–вторых, невероятно жесткая конкуренция и очень активная предвыборная кампания обычно всегда подстегивают избирателей.

Определенно повышенной активности избирателей способствуют сложная геополитическая ситуация и страшилки со стороны политиков — мол, не проголосуете за нас, к власти придут "не те", то бишь некие враждебные силы.

Но совсем скоро мы узнаем, как будет на самом деле. Думы нового созыва соберутся на первое заседание через месяц после выборов. Согласно закону, уже на первом заседании самоуправления города или края новоиспеченные депутаты должны будут избрать председателя думы (мэр) и его заместителя (заместителей).

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#выборы
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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(3)
  • FK
    Filips Korbovs
    3-го июня

    Правильно? Никак! Голосует идиот, для которого устраивают весь этот цирк.

    9
    18
  • Д
    Дед
    Filips Korbovs
    3-го июня

    Голосовать,это последняя надежда перед пулеметом. Я не хочу, чтобы здесь была, какого то вида революция. То есть, либо голосовать, либо бежать!

    1
    0
  • З
    Злой
    3-го июня

    Интересно, русскоязычный электорат опять по дачам-шашлыкам рассосётся, твердя мантры что " от меня ничего не зависит, уже всё подстроено и нет смысла идти "?

    38
    5
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