Baltijas balss logotype

Москва вводит новые правила для въезда неграждан ЛР в Россию 2 4623

Наша Латвия
Дата публикации: 03.06.2025
grani.lv
Москва вводит новые правила для въезда неграждан ЛР в Россию
ФОТО: Виталий Вавилкин

С 30 июня этого года будут действовать новые экспериментальные правила въезда в Россию. Иностранцы должны заполнять заявление о въезде — электронную авторизацию поездки (ЭЛАП).

Речь идет об эксперименте, который уже проводится и направлен для упорядочивания огромных миграционных потоков в РФ — в основном, из республик Средней Азии. У этих республик с РФ — безвизовый режим, что уже привело Россию к огромной проблеме с нелегально работающими мигрантами. И теперь ее правительство пытается выправить как-то ситуацию, предпринимая различные шаги, чтобы понять, кто въезжает в страну и с какими целями.

Однако под раздачу невольно попали и неграждане Латвийской Республики. Если первый этап эксперимента (с 1 декабря 2024 г. по 30 июня 2025 г.) к ним отношения не имел, то второй этап (он будет длиться с 30 июня 2025 г. по 30 июня 2026 г.) относится напрямую. Потому что новые правила, как указано на сайте МИД РФ, посвящены «иностранным гражданам и лицам без гражданства», которые въезжают в Россию «в порядке, не требующем получения визы».

Из этого следует, что на граждан ЛР эксперимент не распространяется, ибо они могут въехать в РФ только по визе. А вот на неграждан ЛР — распространяется, поскольку у них безвизовый въезд.

К чему им надо быть готовыми? Во-первых, при самом въезде в РФ с них возьмут биометрические персональные данные (внесут в свою базу данных фотографию лица и отпечатки пальцев).

Во-вторых, минимум за трое суток (72 часа) им надо будет подать в электронном виде заявление о въезде. Для этого нужно войти на мобильное приложение сайта «Госуслуги», зарегистрироваться там, создав личный кабинет, загрузить фото и персональные данные, указать даты пребывания в РФ. И тогда взамен придет QR-код, который нужно будет предъявить представителю Пограничной службы при въезде. Но без QR-кода вы на территорию РФ не попадете. При этом, как сообщают россияне, QR-код не требуется для детей, не достигших 6-летнего возраста.

Читайте нас также:
#латвия-россия #визы
10
0
0
44
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го июня

    Ударим борьбой с мигрантами по прибалтийским русским старикам! Подавляющее большинство едущих в Россию из Латвии возраста 50+ (чаще 65+). Они и с банкоматами-то общаются на "вы", а теперь им еще осваивать госуслуги (это если не перекроют доступ). Спасибо российским борцунам с миграцией за их "счастливую" старость. Наши националисты, продвигающие закон о полном запрете поездок в Россию, непременно наградят вас почетными грамотами. С их любимыми значками по углам - угадайте, с какими...

    13
    6
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го июня

    Извините, но вы опять выдали информацию с определенной целью, чтобы поездки в Россию и Белоруссию минимизировать. Ничего на границе делать не надо. Все как было так и остаётся. Все остальные нюансы будут разрешаться при оформлении визы. Да, на электронные визы это не распространяется.

    71
    12

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег 7 717
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца 1328
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции 16 2461
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс 1 304

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 160
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 220
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 254
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 571
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 307
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 189
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 160
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 220
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 254

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео