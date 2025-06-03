Москва вводит новые правила для въезда неграждан ЛР в Россию

Речь идет об эксперименте, который уже проводится и направлен для упорядочивания огромных миграционных потоков в РФ — в основном, из республик Средней Азии. У этих республик с РФ — безвизовый режим, что уже привело Россию к огромной проблеме с нелегально работающими мигрантами. И теперь ее правительство пытается выправить как-то ситуацию, предпринимая различные шаги, чтобы понять, кто въезжает в страну и с какими целями.

Однако под раздачу невольно попали и неграждане Латвийской Республики. Если первый этап эксперимента (с 1 декабря 2024 г. по 30 июня 2025 г.) к ним отношения не имел, то второй этап (он будет длиться с 30 июня 2025 г. по 30 июня 2026 г.) относится напрямую. Потому что новые правила, как указано на сайте МИД РФ, посвящены «иностранным гражданам и лицам без гражданства», которые въезжают в Россию «в порядке, не требующем получения визы».

Из этого следует, что на граждан ЛР эксперимент не распространяется, ибо они могут въехать в РФ только по визе. А вот на неграждан ЛР — распространяется, поскольку у них безвизовый въезд.

К чему им надо быть готовыми? Во-первых, при самом въезде в РФ с них возьмут биометрические персональные данные (внесут в свою базу данных фотографию лица и отпечатки пальцев).

Во-вторых, минимум за трое суток (72 часа) им надо будет подать в электронном виде заявление о въезде. Для этого нужно войти на мобильное приложение сайта «Госуслуги», зарегистрироваться там, создав личный кабинет, загрузить фото и персональные данные, указать даты пребывания в РФ. И тогда взамен придет QR-код, который нужно будет предъявить представителю Пограничной службы при въезде. Но без QR-кода вы на территорию РФ не попадете. При этом, как сообщают россияне, QR-код не требуется для детей, не достигших 6-летнего возраста.