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Стало известно, сколько человек проголосовали в первый день предварительного голосования 0 473

Наша Латвия
Дата публикации: 03.06.2025
LETA
Стало известно, сколько человек проголосовали в первый день предварительного голосования
ФОТО: LETA

В понедельник в ходе предварительного голосования на выборах самоуправлений проголосовали около 1,85%, или 25 511 избирателей, сообщили агентству ЛЕТА в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Активнее всего избиратели голосовали в Риге - 2,71%. В Видземе проголосовали 1,86% избирателей, в Латгале - 1,29%, в Земгале - 1,26%, в Курземе - 1,14%.

Согласно данным на сайте ЦИК, к 23:00 данные еще не были получены примерно с 20 участков.

В первый день предварительного голосования избирательные комиссии столкнулись с трудностями при передаче данных из-за сбоев в избирательной системе, сообщил председатель Рижской городской избирательной комиссии Марис Звиедрис.

Предварительное голосование проходило в понедельник на 948 избирательных участках по всей Латвии с 17:00 до 20:00.

Сегодня участки будут открыты для предварительного голосования с 8:00 до 11:00, в среду, 4 июня, с 17:00 до 20:00, в четверг, 5 июня, с 8:00 до 11:00, в пятницу, 6 июня, с 12:00 до 15:00.

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#выборы #голосование
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