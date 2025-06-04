Среда будет солнечной и тёплой

В среду в Латвии ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, больше облаков будет в Курземе, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.
Будет дуть слабый юго-западный ветер, в Курземе — умеренный южный ветер. Температура воздуха повысится до +19..+24 градусов.
В Риге ожидается солнечный день без осадков. При слабом и умеренном южном ветре воздух прогреется до +22..+23 градусов.
В середине дня уровень ультрафиолетового излучения достигнет высокой отметки. Больше всего следует остерегаться солнца в период с 12 до 15 часов.
Погодные условия определяет область высокого давления, с запада приближаются атмосферные фронты.
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