Среда будет солнечной и тёплой

В среду в Латвии ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, больше облаков будет в Курземе, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Будет дуть слабый юго-западный ветер, в Курземе — умеренный южный ветер. Температура воздуха повысится до +19..+24 градусов.

В Риге ожидается солнечный день без осадков. При слабом и умеренном южном ветре воздух прогреется до +22..+23 градусов.

В середине дня уровень ультрафиолетового излучения достигнет высокой отметки. Больше всего следует остерегаться солнца в период с 12 до 15 часов.

Погодные условия определяет область высокого давления, с запада приближаются атмосферные фронты.