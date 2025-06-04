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За три дня предварительного голосования проголосовали 7,44% избирателей 0 431

Наша Латвия
Дата публикации: 04.06.2025
LETA
За три дня предварительного голосования проголосовали 7,44% избирателей
ФОТО: LETA

За три дня предварительного голосования на выборах самоуправлений проголосовали 7,44% избирателей, сообщил представитель Центральной избирательной комиссии Андрей Вайварс.

На участки в ходе предварительного голосования пришли 102 462 избирателя.

Активнее всего избиратели голосуют в Риге - за три дня проголосовало 9,19%. В Видземе проголосовали 7,76% избирателей, в Латгале - 6,26%, в Земгале - 5,91%, в Курземе - 5,67%.

Предварительно проголосовать на выборах самоуправлений можно каждый рабочий день до дня выборов 7 июня.

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