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Готовьтесь: на Латвию идут сильные ливни и разрушительные грозы 0 1396

Наша Латвия
Дата публикации: 04.06.2025
LETA
Готовьтесь: на Латвию идут сильные ливни и разрушительные грозы

В четверг через Латвию пройдет зона осадков, которая местами принесет сильные ливни и разрушительные грозы, прогнозируют синоптики.

Ночью с юго-запада страны усилится облачность, во многих регионах пройдут дожди, местами возможны ливни с грозами и порывистым ветром. Температура ночью составит +11…+16 градусов, местами на востоке страны - около +9 градусов.

Днем в большинстве регионов ожидается дождь, местами возможны особенно интенсивные ливни. Наибольшая вероятность гроз, при этом с разрушительными порывами ветра и градом, прогнозируется во второй половине дня в Селии и Латгале. Температура воздуха составит +15…+22 градуса, на юге Латгале - около +25 градусов.

В Риге в четверг ожидается дождь, временами сильный. Температура воздуха составит около +15 градусов ночью и +20 градусов днем.

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