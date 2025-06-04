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Жителей меньше - проблем больше 0 1217

Наша Латвия
Дата публикации: 04.06.2025
LETA
Жителей меньше - проблем больше

В начале этого года в Латвии проживало 1 млн 857 тыс. человек. По сравнению с 2024 годом это на 18,4 тыс. меньше, пишет Diena.

За счет превышения смертности над рождаемостью число людей сократилось на 13,8 тыс., а за счет превышении числа эмигрантов над числом прибывших - на 4,6 тыс. Об этом свидетельствуют последние данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В ЦСУ рассказали, что теперь для подсчета численности населения используется метод, основанный на работе с данными Регистра жителей в сочетании с данными об активности человека в различных регистрах.

Было установлено, что число жителей Риги сократилось до 592 тыс. человек. Спад наблюдался во всех регионах Латвии. На стабильный прирост числа жителей могут надеяться лишь несколько самоуправлений в окрестностях Риги.

Как написал в "X" экономический эксперт Янис Херманис, пенсионного возраста достигают около 26 тысяч человек, но на смену им приходят лишь около 16 тысяч молодых людей. В будущем тенденция, что пенсионеров будет больше, чем молодых людей, начинающих работать, усилится.

Эта тенденция может способствовать интенсивному внедрению технологических решений в различных секторах и привести к идее повышения пенсионного возраста. Напомним, что Дания недавно приняла решение о постепенном повышении пенсионного возраста с 67 до 70 лет.

Однако понятно, что политики, которые будут продвигать подобные предложения в Латвии, столкнутся с резкой критикой и падением популярности. Более того, как опыт соискателей работы, так и выводы экспертов по управлению персоналом показывают, что людям, приближающимся к 60 годам, уже сложно поддерживать профессиональную конкурентоспособность во многих областях.

Другой сценарий, который, возможно, придется рассмотреть латвийским политикам, связан с более широким открытием рынка труда для трудовых мигрантов. У разных общественных групп очень разные взгляды на этот вопрос, поэтому политики выбирают ту риторику, которую хочет услышать их электорат.

Следует также учитывать, что даже те жители Латвии, которые десять лет назад были не против более широкого открытия рынка труда для трудовых мигрантов, теперь стали скептически настроены из-за сложного опыта Западной Европы и стран Северной Европы.

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