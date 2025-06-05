Для многих зданий строительство убежищ через два года станет обязательным

Сегодня в окончательном чтении депутаты Сейма приняли поправки к закону о гражданской обороне и управлении катастрофами, которые устанавливают обязательное строительство убежищ для отдельных групп зданий, а также нормы для создания, приспособления и использования убежищ в случае войны или катастрофы.

С 1 января 2027 года строительство убежищ станет обязательным для многих новых зданий. Также определены обязанности для самоуправлений.

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) обследовала более 4710 объектов по всей Латвии и пришла к выводу, что 394 объекта соответствуют требованиям убежищ, а 1200 только частично соответствуют таким требованиям, сообщили ранее на заседании ответственной за законопроект комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представители ГПСС.

В законе о гражданской обороне и управлении катастрофами убежище охарактеризовано как сооружение или его часть, предназначенное для защиты людей от катастрофы, военного вторжения или войны.

Убежища поделены на три категории. Первые из них - с самой высокой защитой, которые могут защитить население от воздействия взрывной ударной волны, химических боевых веществ, ионизирующего излучения и радиоактивной пыли, осколков. Убежища второй категории предназначены для защиты от взрывной ударной волны и осколков. В свою очередь, убежища третьей категории будет созданы в существующих сооружениях или их частях для уменьшения воздействия ударной взрывной волны и осколков.

Строительство убежищ с 2027 года станет обязательным для многоквартирных домов с более чем пятью этажами, детских садов, школ, вузов, стационарных лечебных учреждений, а также других общественных зданий площадью не менее 2500 квадратных метров. Владельцы таких объектов, на которые не будут распространяться обязательные требования, смогут добровольно оборудовать убежище и должны будут обеспечить его содержание, чтобы в случае катастрофы, ее угрозы, военного вторжения или войны люди могли попасть в убежище и воспользоваться им, установлено поправками к закону.

Самоуправления будут хранить информацию о расположении находящихся на их территории убежищ. Кроме того, самоуправления смогут участвовать в строительстве или оборудовании и обеспечении необходимым оборудованием убежищ, в том числе частных зданий и помещений. Также предполагается установить, что при восстановлении или перестройке сооружения с убежищем, в том числе изменении его назначения, убежище придется сохранить.

Новое регулирование предусматривает, что Кабинет министров должен будет определить порядок признания приспособленного сооружения или его части убежищем, порядок проведения проверок убежищ, а также перечень необходимых знаков гражданской обороны и требования к их размещению.

Учитывая последствия последней бури и опыт самоуправлений, поправки к закону также предусматривают, что самоуправления смогут организовывать мерыя по приведению в порядок окружающей среды не только в публичном пространстве, но и в недвижимости, принадлежащей физическому лицу. Порядок этих мероприятий самоуправления определят в своих обязательных правилах. Это необходимо для того, чтобы самоуправление могло оказать поддержку жителям, так как не во всех случаях владелец недвижимости способен провести распилить и собрать сломанные деревья.