Baltijas balss logotype

Для многих зданий строительство убежищ через два года станет обязательным 0 410

Наша Латвия
Дата публикации: 05.06.2025
LETA
Для многих зданий строительство убежищ через два года станет обязательным

Сегодня в окончательном чтении депутаты Сейма приняли поправки к закону о гражданской обороне и управлении катастрофами, которые устанавливают обязательное строительство убежищ для отдельных групп зданий, а также нормы для создания, приспособления и использования убежищ в случае войны или катастрофы.

С 1 января 2027 года строительство убежищ станет обязательным для многих новых зданий. Также определены обязанности для самоуправлений.

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) обследовала более 4710 объектов по всей Латвии и пришла к выводу, что 394 объекта соответствуют требованиям убежищ, а 1200 только частично соответствуют таким требованиям, сообщили ранее на заседании ответственной за законопроект комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представители ГПСС.

В законе о гражданской обороне и управлении катастрофами убежище охарактеризовано как сооружение или его часть, предназначенное для защиты людей от катастрофы, военного вторжения или войны.

Убежища поделены на три категории. Первые из них - с самой высокой защитой, которые могут защитить население от воздействия взрывной ударной волны, химических боевых веществ, ионизирующего излучения и радиоактивной пыли, осколков. Убежища второй категории предназначены для защиты от взрывной ударной волны и осколков. В свою очередь, убежища третьей категории будет созданы в существующих сооружениях или их частях для уменьшения воздействия ударной взрывной волны и осколков.

Строительство убежищ с 2027 года станет обязательным для многоквартирных домов с более чем пятью этажами, детских садов, школ, вузов, стационарных лечебных учреждений, а также других общественных зданий площадью не менее 2500 квадратных метров. Владельцы таких объектов, на которые не будут распространяться обязательные требования, смогут добровольно оборудовать убежище и должны будут обеспечить его содержание, чтобы в случае катастрофы, ее угрозы, военного вторжения или войны люди могли попасть в убежище и воспользоваться им, установлено поправками к закону.

Самоуправления будут хранить информацию о расположении находящихся на их территории убежищ. Кроме того, самоуправления смогут участвовать в строительстве или оборудовании и обеспечении необходимым оборудованием убежищ, в том числе частных зданий и помещений. Также предполагается установить, что при восстановлении или перестройке сооружения с убежищем, в том числе изменении его назначения, убежище придется сохранить.

Новое регулирование предусматривает, что Кабинет министров должен будет определить порядок признания приспособленного сооружения или его части убежищем, порядок проведения проверок убежищ, а также перечень необходимых знаков гражданской обороны и требования к их размещению.

Учитывая последствия последней бури и опыт самоуправлений, поправки к закону также предусматривают, что самоуправления смогут организовывать мерыя по приведению в порядок окружающей среды не только в публичном пространстве, но и в недвижимости, принадлежащей физическому лицу. Порядок этих мероприятий самоуправления определят в своих обязательных правилах. Это необходимо для того, чтобы самоуправление могло оказать поддержку жителям, так как не во всех случаях владелец недвижимости способен провести распилить и собрать сломанные деревья.

Читайте нас также:
#недвижимость #гражданская оборона
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю 288
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег 7 751
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца 1378
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции 16 2532

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 1
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 3
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 16
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Политика
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны 18
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 186
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 246
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 1
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 3
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 16

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео