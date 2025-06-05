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Граубе: Ответ России на операции Украины будет «театральным», но ядерный удар не последует 6 775

Наша Латвия
Дата публикации: 05.06.2025
LETA
Граубе: Ответ России на операции Украины будет «театральным», но ядерный удар не последует

Реакция России на операцию «Паутина» в Украине и взрыв моста в Крыму будет «театральной», но ядерный удар не последует, заявил агентству LETA бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии (NBS) Раймондс Граубе.

Комментируя обе операции, Граубе подчеркнул, что они опровергают миф о том, что в Украину проникли российские шпионы и что среди украинцев очень много предателей.

«Обе операции опровергают это предположение, поскольку в них участвует достаточно большое количество людей. Учитывая, что информация не просочилась и Россия не остановила эти операции на ранней стадии, это все же о чем-то говорит», — подчеркнул эксперт.Говоря о реакции России на эти операции, Граубе считает, что ядерный удар не будет нанесен, и это довольно уверенно, поскольку есть много причин, по которым применение такого оружия невозможно, в том числе международная реакция.

«В то же время Путину нужен визуально заметный ответ. Ракеты и дроны используются для бомбардировок Украины каждый день, но это не сработает. Остаются гражданские объекты, которые Россия может интерпретировать как военные, например, мосты или государственные учреждения. Он захочет театрального ответа», — подчеркнул Граубе. Взрыв аэродрома и моста украинцами с точки зрения успеха операции был очень впечатляющим. Учитывая это, Граубе считает, что Путин скорее пойдет в этом направлении, поскольку ему нужно показать «яркий ответ» своему обществу, в том числе блогерам и пропагандистам, которые требуют мести.

Несмотря на то, что, например, планирование операции в Украине заняло много времени, Граубе признал, что России придется организовать свой ответ быстро, поскольку российское общество настолько «зазомбировано», что ждет мести. Одним из вариантов ответа может быть использование «передовых» баллистических ракет «Орешник».

Как сообщалось, в воскресенье Украина нанесла удары с помощью дронов по нескольким военным аэродромам, на которых базируются бомбардировщики, глубоко на территории России, в том числе в Сибири. Атака была осуществлена с территории России — дроны были запущены с грузовых автомобилей.

Во вторник Украина сообщила, что в результате новой спецоперации под водой были взорваны опоры Крымского моста, в результате чего мост в настоящее время находится в аварийном состоянии. «Операция длилась несколько месяцев. Агенты СБУ обозначили опоры этого незаконного объекта. И сегодня, без жертв среди гражданского населения, в 4:44 был активирован первое взрывное устройство», — говорится в заявлении СБУ.

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#война на украине
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Оставить комментарий

(6)
  • БТ
    Бесс Толковый
    5-го июня

    Интересно, как же он в мирное время, столько медалей заработал?

    5
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    5-го июня

    Дурак, а зарплату дебила получает.

    5
    0
  • Д
    Дед
    5-го июня

    А если России все таки лупануть по мостам через Днепр орешником. Мосты в хлам, войска на восточной территории отрезаны и решена проблема зоны безопасности.

    9
    1
  • A
    Aleks
    5-го июня

    Откуда этот нафталин достают. Была версия,что Граубе стоял за стрельбой на Бастионный горке,поэтому и получил такой пост И совесть, похоже,его не мучает совсем...

    20
    1
  • AB K
    Andris Bolt- Konskis
    5-го июня

    Ядерки, точно не будет. Просто война затянется. А мнение этого престарелого генераля можно в зад засунуть. Таких экспЁрдов , с начала войны много было. В самом начале- ракет у русских на неделю (до сих пор имеются). Затем- русских победим очень скоро(?). Затем- РФ развалится (?). Месяца 2- 3 назад у русских танки заканчиваются (?) . С какого перепугу мы лезем в конфликт двух стран, неивходящих ни в НАТО, ни в ЕС? Опять ждем ультиматума, как в 1939 , о добровольном вхождении в состав СССР , простите., РФ?. Страна на грани экономического коллапса, а мы пытаемся "воевать" с ядерной державой. Понять , что случится, если даже удалось бы загнать "Медведя" с ядерным оружием в угол- у наших властей ума не хватает. ссылка на защиту 5 статьи устава НАТО не прокатывает. Прочтите. Уверен, что большинство наших союзников в военный конфликт, упаси господь, если до того дойдет, за нас встревать не будет. А вот наши "любимые" власти будет в первых рядах патриотов, целующих русские танки. Не дай Бог до того дожить.

    23
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    5-го июня

    М-да. Дурак да и только.

    24
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