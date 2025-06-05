И грозы, и туман, и ливни, и солнце - завтра каждый получит от погоды то, что он любит

В ночь на пятницу в Латвии во многих местах сгустится туман, а небо прояснится, и установится безветрие, прогнозируют синоптики.

С юго-запада в страну придут новые дождевые облака, местами возможны грозы. Минимальные температуры составят +8...+13 градусов, в юго-восточных районах страны до +15 градусов.

Днем во многих районах ожидаются дожди, на востоке - грозы. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, порывами до 9-14 метров в секунду.

С появлением солнца температура воздуха в пятницу повысится до +19...+23 градусов, на побережье будет немного прохладнее.

В Риге временами ожидаются дожди, ночью возможен туман. Температура воздуха поднимется с +12...+13 градусов ночью до +21...+22 градусов днем.