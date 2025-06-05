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Каждый житель Латвии вложил в airBaltic около 300 евро – вернуть не получится 4 1443

Наша Латвия
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
Каждый житель Латвии вложил в airBaltic около 300 евро – вернуть не получится
ФОТО: пресс-фото

Ваш автор считал себя достаточно осведомленным в сфере воздушного транспорта — но обзор экономики национального перевозчика, проведенный Государственным контролем ЛР, все–таки впечатлил.

Шутка ли — для страны в 1,8 миллиона жителей вложить 545 миллионов евро в airBaltic. На самом деле они за это должны были бы нам предоставить билет туда и обратно по выбору в любую страну Европы. Всем, включая глубоких старцев и грудных младенцев. Но — нет. И спрашивать не с кого: Мартин Гаусс улетел и не обещал вернуться…

Ковид все спишет?

Первопричиной вливаний в корпорацию ревизоры, озвучившие свои тезисы на Комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии, называют пандемию коронавируса. В это время была проведена наибольшая финансовая интервенция в airBaltic — 340 млн евро. Рекордным же годом стал 2020–й, когда на поддержание самолетика в воздухе потратили 250 млн евро. Между тем уже в 2021 году Госконтроль зафиксировал в своих отчетах, что "государство, в лице Министерства сообщения, не осуществляет эффективного управления ему принадлежащей части капитала".

Напомним: крупнейшим акционером авиакомпании является Латвийская Республика. В настоящее время государству принадлежат 97% акций airBaltic.

Госконтроль выдвинул официальное предложение по улучшению работы корпорации — по адресу Кабинета министров, и два замечания для Министерства сообщения. В частности, от ведомства требовалось "эффективное управление, рациональное и экономически обоснованное использование ресурсов, а также обеспечение участия публичного лица в соблюдении условий".

Кабинету министров предлагалось "определить особый порядок управления риском возврата государственного вложения". В августе 2024 года правительство решило начать процесс снижения основного капитала airBaltic в компенсацию прежних убытков — а именно на 571 млн евро.

Однако, как ныне признали ревизоры, "вложения государство до сих пор не вернуло". К тому же "из заявлений, высказанных публичными лицами и представителями общества капитала вытекает, что их более не планируется вернуть". Потому Госконтроль и приступил к углубленным проверкам…

Техника на грани фантастики

Немного о том, на чем летает airBaltic. Компания — крупнейший оператор узкофюзеляжных двухмоторных турбовентиляторных самолетов средней дальности Airbus A220–300. Они были разработаны канадским концерном Bombardier, который впоследствии присоединился к европейскому авиационному консорциуму.

Лайнеры состоят на 70% из современных материалов, включая 46% композитных материалов и 24% алюминиево–литиевых сплавов, что позволит на 15% снизить стоимость мили полета и существенно уменьшить эксплуатационные расходы.

Самолет имеет особенности подобные тем, которые есть и в Boeing 787 Dreamliner, и Airbus A350: больше современных материалов, "стеклянная кабина", выдвижные багажные полки, что позволяет каждому пассажиру убрать значительную часть ручной клади. Уровень производимого им шума до 4 раз ниже обычного. На данный момент это самый экологичный коммерческий самолет в мире, получил "прозрачную декларацию" влияния жизненного цикла на окружающую среду.

Во флоте airBaltic присутствует 50 самолетов A220–300, все прочие типы лайнеров проданы, так что даже полет из Риги в Вильнюс по идее должен осуществляться на реактивном лайнере (в той же богатой Финляндии для коротких рейсов используют турбовинтовые самолеты).

Однако в значительной мере A220–300 либо сдаются вместе с экипажами в т. н. "мокрый лизинг", либо простаивают на земле из–за врожденных недостатков конструкции и низкой ремонтопригодности. В результате сама airBaltic арендует значительно более возрастные самолеты, в частности, у румынской Carpatair.

В общем, вся с позволения сказать бизнес–модель шла прямо как по написанному в отчете Госконтроля: "У государства не было ясного плана, как именно это произойдет и от каких предпосылок это зависит". "Стратегия ни разу не пересматривалась, хотя и перемены были существенными, в том числе вторая волна Covid–19, полномасштабное вторжение России в Украину, проблемы двигателей самолетов…"

Немцы дали от щедрот 14 миллионов

Именно на такую сумму расщедрилась Lufhansa, в январе–феврале 2025 года ставшая "стратегическим" инвестором airBaltic. На секундочку, крупнейшая страна и экономика Евросоюза потратила примерно 2,5 процента от той суммы, которую уже вложила до того одна из самых маленьких и бедных.

Руководителем же airBaltic в течение 14 лет являлся Мартин Гаусс (1968), уроженец западногерманского Пфорцхайма, бывший пилот и исполнительный директор венгерской Malev, в результате чего она в 2012 году перестала существовать — после 63 лет работы. Совпадение? Не думаю!

Государственный контроль тем временем вменил в вину Кабинету министров то, что он, руководя процессами в airBaltic, большинство документов по предприятию, являющемуся, на секундочку, общенародной собственностью — закрыл от общественного надзора, тем самым "уменьшив доверие решениям". В результате господин Гаусс все богател — а показатели авиакомпании падали.

Ну а тем временем в национальной авиакомпании идет "бизнес, как обычно".

Открываются новые рейсы в Португалию, Израиль… Видимо, все это очень важно для народа ЛР и его источающихся финансов.

УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

"Другие авиакомпании вложения фактически выплатили. Не идентифицированы случаи, которые приравнивались бы к новой стратегии airBaltic".

(Из заключения Государственного контроля ЛР.)

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#airbaltic
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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(4)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    5-го июня

    Все очень просто, игнорируйте услуги AirBaltic и Ваши 300 евро не будут потрачены.

    8
    2
  • П
    Процион
    Алексей Зиновьев
    5-го июня

    Будут. Через налоги изымут.

    20
    1
  • П
    Процион
    5-го июня

    Уже сколько лет подряд доказывают, что Латвия экономически не вытягивает такую отрасль, как регулярные коммерческие авиаперевозки. Сотни миллионов ежегодных убытков. И — никакой реакции властей. Впечатление такое, что там либо дураки, либо купленные, которые на этих миллионах неплохо кормятся. Нужно продать Аирбалтику — кому угодно, за любую цену. А в Латвии оставить только авиацию для ликвидации пожаров, стихийных бедствий, для помощи аграрной отрасли, а также для транспортировки тяжело больных в стационары. И всё!

    17
    0
  • Д
    Дед
    Процион
    5-го июня

    Не согласен. Авиация тут не причем. В статье конкретно описаны схемы вывода денег из компании. Здесь беда не в обоях, а в работницах, как известно из популярного анекдота. Главное, даже на основании этой статьи генеральный прокурор обязан начать уголовный процесс, в соответствии с законами ЛР, и посадить в тюрьму всю рать дармоедов, кто контролировал и принимал решения в Айрболтик.

    18
    0
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