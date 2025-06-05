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Май в Латвии был на два градуса холоднее нормы 1 260

Наша Латвия
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
Май в Латвии был на два градуса холоднее нормы
ФОТО: LETA

Прошедший месяц стал самым холодным маем в Латвии в этом столетии — средняя температура воздуха была на два градуса ниже нормы, свидетельствуют обобщённые данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет LETA.

Средняя температура месяца впервые с января 2024 года опустилась ниже климатической нормы.

С 2020 года только один раз — в прошлом году — май в Латвии был теплее нормы, то есть среднего показателя за период 1991–2020 годов.

Самая низкая температура воздуха в мае была зафиксирована 9 мая на метеостанции в Даугавпилсе — минус 4,8 градуса, а самая высокая — плюс 23,0 градуса 28 мая в Руцаве.

В течение мая был побит один температурный рекорд тепла и четыре рекорда холода, также зарегистрирована первая волна холода с 2023 года.

Среднее количество осадков по стране составило 84,7 миллиметра, или 168% от нормы. Таким образом, май этого года стал шестым самым влажным с начала наблюдений в 1924 году. Наибольшее количество осадков за месяц выпало в Мадоне — 194,3 миллиметра, наименьшее — на Колке, где зарегистрированы лишь 24,8 миллиметра.

В Гулбене, Мадоне и Екабпилсе в мае было по 18 суток с осадками не менее одного миллиметра, тогда как в Павилосте и Вентспилсе — всего по четыре таких дня.

Показатели влажности и засушливости в большинстве наблюдательных станций были в пределах нормы или указывали на умеренную влажность. На Колке и в Ирбене май был умеренно и очень засушливым, в Даугавпилсе — очень влажным, а в Мадоне — экстремально влажным.

Средняя относительная влажность воздуха в мае составила 75% — от 68% в Риге до 78% в Дагде. Самые сильные порывы ветра — 19,2 метра в секунду — были зафиксированы 1 мая в Риге.

Продолжительность сияния солнца в мае была меньше обычной, а в отдельных районах Латгалии — почти вдвое меньше нормы.

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(1)
  • Д
    Дед
    5-го июня

    Для Латвии даже всемирное потепление отменили. Может биодизель отменим?

    0
    1

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