Служить с комфортом! В Адажи будет новенькая казарма за 10 млн евро

Новая казарма предназначена для размещения военнослужащих службы национальной обороны, то есть для срочников. В здании площадью 7860 квадратных метров и высотой в четыре этажа смогут проживать до 450 человек. На первом этаже будут находиться различные хранилища и учебная зона, включая учебные помещения. Второй, третий и четвертый этажи предназначены для размещения военнослужащих.

Учитывая опыт строительства предыдущих зданий, были усовершенствованы системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, что улучшит условия жизни личного состава. Помимо самого здания казармы, проект включает строительство внешних инженерных сетей, подъездной и маневровой площадки с подъездной дорогой, а также благоустройство прилегающей территории.

"Это здание — свидетельство последовательного и долгосрочного планирования развития военной инфраструктуры, важной не только для удовлетворения повседневных нужд, но и для общего укрепления системы государственной обороны", — заявил министр обороны Андрис Спрудс.

Строительство казармы планируется завершить через год. Строительные работы выполняет SIA Selva Būve, общая стоимость составляет почти 10 млн евро.

Первая четырехэтажная казарма на базе в Адажи была открыта в декабре 2018 года. Общая стоимость проекта тогда составила 7,78 миллиона евро (без НДС). Ранее на базе были построены также четыре трехэтажные казармы площадью по 3000 квадратных метров каждая, в которых могут размещаться до 304 военнослужащих. Первая из них была открыта в ноябре 2014 года, вторая — в октябре 2016 года, третья и четвертая — в августе 2017 года.