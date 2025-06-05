По 500 евро за штуку: в центре Риги установят более 200 мусорных урн

В начале июня в историческом центре Риги на остановках общественного транспорта началась замена квадратных бетонных мусорных баков, сообщили bb.lv в Рижской думе.

Всего планируется установить более 200 мусорных урн, которые, по мнению чиновников Рижской думы, "функционально и гармонично вписываются в городскую среду".

Урны будут объемом 150, 100 и 75 литров, в зависимости от загруженности остановок.

Первоначально замена урн будет произведена в историческом центре Риги и в зоне его охраны, но постепенно она будет проведена на всех остановках города.

На замену мусорных урн потратят 106 979 евро. Получается каждая урна обойдется рижанам примерно в 500 евро. Не дорого?