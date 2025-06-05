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По 500 евро за штуку: в центре Риги установят более 200 мусорных урн 3 1084

Наша Латвия
Дата публикации: 05.06.2025
LETA
По 500 евро за штуку: в центре Риги установят более 200 мусорных урн
ФОТО: пресс-фото

В начале июня в историческом центре Риги на остановках общественного транспорта началась замена квадратных бетонных мусорных баков, сообщили bb.lv в Рижской думе.

Всего планируется установить более 200 мусорных урн, которые, по мнению чиновников Рижской думы, "функционально и гармонично вписываются в городскую среду".

Урны будут объемом 150, 100 и 75 литров, в зависимости от загруженности остановок.

Первоначально замена урн будет произведена в историческом центре Риги и в зоне его охраны, но постепенно она будет проведена на всех остановках города.

На замену мусорных урн потратят 106 979 евро. Получается каждая урна обойдется рижанам примерно в 500 евро. Не дорого?

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#рига
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(3)
  • AC
    ALEKSANDRS CERNENKO
    5-го июня

    A работа? Люди, машины, топливо... Вывезти старые бетонные ящики, привезти новые, установить их... Некорректно указана стоимость. Это же не цена железяки?

    14
    10
  • A
    Anim
    5-го июня

    30+ лет воровства... Осталось немного.

    35
    3
  • A
    Aleks
    5-го июня

    Это ж высокотехнологичное произведение искусства ,а не урна,поэтому и стоит таких денег.Разве не видите?Каков дизайн,фактура-это ж прорыв в техническом прогрессе. За такие деньги эти баки должны сами мусор собирать и перерабатывать,а бросивших мусор на землю-наказывать .)))

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