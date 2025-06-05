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В четверг погоду определяет циклон, возможны грозы и шквалистый ветер 0 653

Наша Латвия
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
В четверг погоду определяет циклон, возможны грозы и шквалистый ветер
ФОТО: LETA

В четверг в различных районах Латвии ожидается дождливая погода, местами возможны сильные осадки, однако в Курземе количество осадков будет незначительным, прогнозируют синоптики, пишет LETA.

Местами возможны разрушительные грозы с очень интенсивными ливнями, наводнениями, крупным градом и шквалистым ветром. Наибольший риск стихии прогнозируется во второй половине дня и вечером в Латгале.

В центральных и восточных регионах страны действует объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ) предупреждение оранжевого уровня о возможной опасной грозе и наводнениях.

Большую часть дня небо будет покрыто облаками, будет дуть слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит +16..+22 градуса, в отдельных местах на юго-востоке страны столбики термометров могут подняться до +25 градусов.

В Риге временами ожидается дождь, возможны грозовые ливни. Будет дуть слабый ветер переменного направления, воздух прогреется до +20 градусов.

Погодные условия определяет область низкого давления.

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