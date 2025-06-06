GPS в небе над Латвией сбоит всё чаще

Помехи глобальной системы позиционирования (GPS) в воздушном пространстве Латвии за первые пять месяцев этого года были зафиксированы 497 раз, что на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили агентству LETA представители ГАО "Латвийское агентство воздушного движения" (ЛАВП).

В том числе в мае этого года зарегистрировано 98 случаев GPS-помех — на 36,1% больше, чем в мае прошлого года, когда такие случаи были зафиксированы 72 раза.

В прошлом году в общей сложности было зафиксировано 820 GPS-помех, в 2023 году — 342 случая, а в 2022 году — 26 случаев.

В ЛАВП ранее отмечали, что при обобщении этих данных информация о конкретных авиакомпаниях отдельно не выделяется.

В компании по аэронавигации сообщили, что помехи начались одновременно с вторжением России в Украину и, по-видимому, с ним связаны.

В Гражданском агентстве авиации (ГАА) ранее агентству LETA пояснили, что ГАА рассматривает и анализирует сообщения о GPS-помехах в воздушном пространстве Латвии. Хотя они влияют на нормальные процессы гражданской авиации, помехи сигнала GPS не создают угрозы безопасности полётов воздушных судов как в транзите, так и при вылете из Латвии и прилёте в страну.

ГАА подчёркивает, что для обеспечения безопасности полётов используются несколько систем, поэтому GPS-помехи не влияют на безопасность. Каждый случай обнаруженной помехи централизованно собирается и анализируется Европейским агентством авиационной безопасности.

ЛАВП является на 100% государственным предприятием, обязанным обеспечивать пользователей воздушного пространства аэронавигационными услугами.

В свою очередь, целью деятельности ГАА является реализация государственной политики и управления в области использования воздушного пространства Латвии и функционирования гражданской авиации, осуществление надзора за безопасностью полётов гражданских воздушных судов и авиационной безопасностью, а также контроль за соответствием загрязнения, создаваемого воздушными судами, требованиям охраны окружающей среды.