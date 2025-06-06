Baltijas balss logotype

GPS в небе над Латвией сбоит всё чаще 0 665

Наша Латвия
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
GPS в небе над Латвией сбоит всё чаще
ФОТО: Unsplash

Помехи глобальной системы позиционирования (GPS) в воздушном пространстве Латвии за первые пять месяцев этого года были зафиксированы 497 раз, что на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили агентству LETA представители ГАО "Латвийское агентство воздушного движения" (ЛАВП).

В том числе в мае этого года зарегистрировано 98 случаев GPS-помех — на 36,1% больше, чем в мае прошлого года, когда такие случаи были зафиксированы 72 раза.

В прошлом году в общей сложности было зафиксировано 820 GPS-помех, в 2023 году — 342 случая, а в 2022 году — 26 случаев.

В ЛАВП ранее отмечали, что при обобщении этих данных информация о конкретных авиакомпаниях отдельно не выделяется.

В компании по аэронавигации сообщили, что помехи начались одновременно с вторжением России в Украину и, по-видимому, с ним связаны.

В Гражданском агентстве авиации (ГАА) ранее агентству LETA пояснили, что ГАА рассматривает и анализирует сообщения о GPS-помехах в воздушном пространстве Латвии. Хотя они влияют на нормальные процессы гражданской авиации, помехи сигнала GPS не создают угрозы безопасности полётов воздушных судов как в транзите, так и при вылете из Латвии и прилёте в страну.

ГАА подчёркивает, что для обеспечения безопасности полётов используются несколько систем, поэтому GPS-помехи не влияют на безопасность. Каждый случай обнаруженной помехи централизованно собирается и анализируется Европейским агентством авиационной безопасности.

ЛАВП является на 100% государственным предприятием, обязанным обеспечивать пользователей воздушного пространства аэронавигационными услугами.

В свою очередь, целью деятельности ГАА является реализация государственной политики и управления в области использования воздушного пространства Латвии и функционирования гражданской авиации, осуществление надзора за безопасностью полётов гражданских воздушных судов и авиационной безопасностью, а также контроль за соответствием загрязнения, создаваемого воздушными судами, требованиям охраны окружающей среды.

Читайте нас также:
#авиа
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю 288
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег 7 751
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца 1380
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции 16 2533

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 4
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 6
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 17
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Политика
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны 21
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 186
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 248
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 4
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 6
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 17

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео