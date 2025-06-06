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Канадские военные обустраиваются в Латвии: союзники получили эксклюзивные права 4 3543

Наша Латвия
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
Канадские военные обустраиваются в Латвии: союзники получили эксклюзивные права

Министерство обороны в лице Андриса Спрудса ("Прогрессивные") сделало решительный шаг к отмене суверенитета ЛР над частью своей земли.

В документе, размещенном на сайте правовых актов, указано, что "предусматривается нахождение и свободный доступ сил Канады к согласованным объектам и территориям в Латвии по обоюдной договоренности, а также разрешается силам Канады проводить строительные работы на этих объектах".

Все, кто имеет минимальное отношение к стройке и ремонту, знают — в ЛР даже собственный балкон нельзя невозбранно застеклить.

А тут нате пожалуйста — "права доступа могут быть эксклюзивными или разделенными". То есть если Канада пожелает, то ее военные вообще станут единоличными хозяевами.

Ранее в ведении канадского контингента в Латвии находились места дислокации: военная база Адажи, Объединенный штаб Национальных вооруженных сил Латвии, Штабной батальон НВС ЛР. Теперь к ним добавились еще и военная авиационная база Лиелварде, а также военная база Цери.

Последняя находится в Марупском крае, и для улучшения доступа к новому военному городку даже были проведены работы по ремонту дороги C–9 на участке Мазейки — Силкалейи и моста через речку Нериню.

Расчетная численность военнослужащих Канады только на этой военной базе — 700 человек. Всего же у Канады в 2026 году в Латвии будет 2200 военнослужащих, плюс 15 танков Leopard 2.

Общая численность натовского контингента составит 5000 человек в течение ближайшего года.

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#нато #канада
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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(4)
  • Д
    Дед
    6-го июня

    Так эти уроды уже латвийской землей торгуют! Про латышский язык, я понимаю, у канадцев проблемы нет, они же не по русски разговаривают.

    103
    11
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    6-го июня

    Смертники. Если что, деваться им будет некуда. Только на удобрения.

    109
    12
  • A
    Aleks
    6-го июня

    Понимаете,почему тут Канада?Канада-это нацистское государство как и Латвия,не зря ж Трамп давит на эту страну,понимая ,что там надо многое менять ,поэтому сюда прибыли канадцы,чтобы защищать не страну Латвию,а власть,которая очень боится и ,смотрю,даже уже не доверяет латвийской армии-вдруг там гены латышских стрелков проснуться. Но эти потуги зря-их ничего не спасет. Ну если только джунгли Амазонки,да и то не факт.

    110
    8
  • З
    Злой
    Aleks
    6-го июня

    В своё время в канаду драпали сами знаете кто.

    68
    3
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