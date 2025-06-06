Канадские военные обустраиваются в Латвии: союзники получили эксклюзивные права

Министерство обороны в лице Андриса Спрудса ("Прогрессивные") сделало решительный шаг к отмене суверенитета ЛР над частью своей земли.

В документе, размещенном на сайте правовых актов, указано, что "предусматривается нахождение и свободный доступ сил Канады к согласованным объектам и территориям в Латвии по обоюдной договоренности, а также разрешается силам Канады проводить строительные работы на этих объектах".

Все, кто имеет минимальное отношение к стройке и ремонту, знают — в ЛР даже собственный балкон нельзя невозбранно застеклить.

А тут нате пожалуйста — "права доступа могут быть эксклюзивными или разделенными". То есть если Канада пожелает, то ее военные вообще станут единоличными хозяевами.

Ранее в ведении канадского контингента в Латвии находились места дислокации: военная база Адажи, Объединенный штаб Национальных вооруженных сил Латвии, Штабной батальон НВС ЛР. Теперь к ним добавились еще и военная авиационная база Лиелварде, а также военная база Цери.

Последняя находится в Марупском крае, и для улучшения доступа к новому военному городку даже были проведены работы по ремонту дороги C–9 на участке Мазейки — Силкалейи и моста через речку Нериню.

Расчетная численность военнослужащих Канады только на этой военной базе — 700 человек. Всего же у Канады в 2026 году в Латвии будет 2200 военнослужащих, плюс 15 танков Leopard 2.

Общая численность натовского контингента составит 5000 человек в течение ближайшего года.