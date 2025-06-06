Крупнейшие ремонты дорог сейчас ведутся в Видземе и Латгале

Во всех регионах страны сейчас активно проходит сезон дорожных работ, однако наибольшее количество строительных объектов зафиксировано в Видземе и Латгале, сообщили агентству LETA представители ГАО "Латвийские государственные дороги".

Водителям следует учитывать ограничения движения и дополнительное время в пути при пересечении зон дорожных работ. Наибольшее время, необходимое для их преодоления, составляет 40–45 минут — с таким временем следует считаться на участках между Свенте и Илуксте (P70), а также между Екабпилсом и Вараклянами (A12).

Крупнейшие ограничения на основных автодорогах наблюдаются на участке Даугавпилсского шоссе от Калнишки до Любасте. Для проезда ремонтируемого участка потребуется 20 минут. Там движение организовано по одной полосе, установлен лимит скорости.

Также на участке автодороги Екабпилс–Резекне–Лудза–граница России (Терехово) (A12) от Межаре до поворота на Мураны (P84) следует планировать 45 минут. На пути будут два участка с регулировкой движения светофорами, а также ограничение скорости.

На объездной дороге Даугавпилса (A14) от Свенте до автодороги A6 в трёх местах движение регулируется светофорами, действует ограничение скорости, а на преодоление ремонтируемого участка потребуется 35 минут.

Все актуальные ограничения движения на сети государственных автодорог доступны на карте на сайте "Латвийских государственных дорог".