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Можно ли в Латвии лишить отца ребенка родительских прав? 0 592

Наша Латвия
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
Можно ли в Латвии лишить отца ребенка родительских прав?

«Бывший муж – пьяница, ребенком не интересуется, алименты не платит (я и не подавала), имеет судимость. Но юридически считается отцом.

Как сделать, чтобы этот человек вообще не имел больше никакого отношения ни ко мне, ни к моему ребенку? Читательница bb.lv»

Рита Ольхова, присяжный адвокат (специализация – семейные споры, бракоразводные процессы, насилие в семье):

– Лишить человека родительских прав можно. Однако на практике сделать это очень и очень непросто. Каждый случай рассматривается очень тщательно и обязательно с участием Сиротского суда, а решение зависит от очень многих нюансов. Чтобы суд принял решение о лишении родительских прав, основания должны быть очень вескими, аргументы истца очень убедительными и подкрепленными неопровержимыми доказательствами.

Также надо считаться с тем, что в рамках судебного процесса в обязательном порядке будет выслушан второй родитель: ему предоставят возможность объяснить, как получилось, что он не общается и не принимает участия в жизни своего ребенка.

Что касается наличия судимости, это не является причиной, достаточной для лишения родительских прав. В Латвии, как и в других странах, есть достаточно много прекрасных родителей с судимостью (опять же, зависит, за какие конкретно действия человек был судим, погашена ли судимость, находится ли он в местах лишения свободы или уже освободился и т.д.).

На мой взгляд, читательнице стоило бы начать с искового заявления о взыскании средств на содержание своего ребенка. И посмотреть, какова будет реакция отца. Возможно, если отец будет уклоняться от своего долга по содержанию ребенка, у матери появится веское основание дополнить иск прошением об ограничении родительских прав отца (atsevišķa aizgādība); в этом случае право решать повседневные дела, так или иначе касающиеся жизни ребенка, остается за одним из родителей.

Второй родитель имеет право встречаться с ребенком, имеет обязанность давать средства на содержание ребенка, но не может диктовать что-либо второму родителю – он должен подстраиваться под те условия, которые установил родитель, с которым ребенок живет постоянно.

А через некоторое время, если отец продолжит уклоняться от своего долга по содержанию ребенка, у матери появится основание просить суд о лишении отца ребенка родительских прав.

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Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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