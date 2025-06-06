На границе фуры ходят хмуро: на погранпереходах между Латвией и Россией/Беларусью исчезают машины

Всякий, кто рискнет пересечь границы ЛР на востоке, ныне играет в "русскую рулетку". Могут пропустить меньше чем за час — или задержать на сутки, а то и вовсе не пустить.

За всем бдительно следят компетентные инстанции — а также политики. Вот деятель Национального объединения Эдвинс Шноре возглавляет в Сейме подкомиссию по внутренней безопасности, на днях собрал в парламенте представителей силовых ведомств, чтобы выяснить — кто и как ездит по Латвии, из "третьих государств", в особенности из России и Беларуси?

"Мы не можем следить за каждым"

Это констатировала Государственная пограничная охрана. Однако предварительный анализ 5 месяцев 2025 года по количеству въездов–выездов через внешние рубежи ЛР показывает сокращение по сравнению с прошлым годом. В 2024 году на въезд прибыло 23 000 машины в целом, а сейчас — 17 000. То есть на четверть меньше.

Главными причинами исчезновения части машин стражи границы назвали свои собственные действия по укреплению контроля, а также усиление санкций, реализуемое Таможенным управлением. Кроме того, усилены проверки и сопредельными государствами — РФ и РБ.

Так что бывает, что в течение дня движение через внешний рубеж Латвии — "очень минимальное".

Государства регистрации, с грузовиками которых работают пограничники:

– в Гребнево — Литва, Латвия, Россия, Казахстан, Польша.

– в Патарниеки — Литва, Латвия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия.

– в Терехово — Латвия, Литва, Россия, Узбекистан и Румыния.

Нелегкая дорога легкового авто

Что же касается легковых автомобилей, то следует помнить про "запреты, принятые на национальном уровне", как отметили в Госпогранохране.

Потому на границе с Беларусью уменьшение въезда личного автотранспорта произошло на 46%, выезда на 42%. В Терехово уменьшение происходило на 19% по въезду и на 4% по выезду. В Гребнево въезд уменьшился на 16%, а выезд в Россию увеличился, напротив — на 44%.

Через Гребнево преимущественно следуют легковушки из Латвии, Германии, Литвы, Молдовы, Эстонии. В Патарниеки лидируют Латвия, Литва, Эстония, Германия, Польша. В Терехово — Латвия, Германия, Молдова, Литва, Россия.

Последняя страна, хотя ее транспорту во всех видах нельзя более въезжать в Евросоюз, сохраняет опцию дипломатических машин. А оттого, следуя с запада, эти авто проходят нашу границу.

По части германской регистрации автомобилей можно сделать предположение — что это могут быть как российские немцы с двойным гражданством, так и беженцы с юго–востока Украины, обосновавшиеся в ФРГ и посещающие свою родину, находящуюся ныне под контролем РФ.

Пограничники Латвии нередко запрещают въезд в страну автомобилей из "третьих государств" — если те соответственным образом не зарегистрированы, отсутствует техосмотр… Прирост таких запретов вырос значительно: в Патарниеки — на 60% (около 300), в Терехово меньше на 25% (но тоже 300), в Гребнево отказали около 200 машинам.

Бывает, что на нашу территорию стремятся заехать авто из непризнанных государств — к примеру, Приднестровья. Разумеется, таковые — разворачивают.