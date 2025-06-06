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На следующей неделе в Риге начнутся мероприятия по встрече Лиго 0 1230

Наша Латвия
Дата публикации: 06.06.2025
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На следующей неделе в Риге начнутся мероприятия по встрече Лиго
ФОТО: LETA

С 12 июня в Риге начнётся цикл мероприятий по встрече Лиго — с творческими мастерскими, концертами и разнообразными активностями, сообщает Отдел внешней коммуникации Рижской думы, пишет LETA.

12 июня в 12:00, 13:30 и 15:00 в музее «Рижский центр югендстиля» для семей с детьми пройдут творческие мастерские «Каждая трава хороша для Лиго!». В них можно будет узнать, какие растения подходят для украшения интерьера, научиться создавать цветочные композиции и сплести собственный венок.

20 июня с 12:00 и 21 июня с 15:00 в Рижском музее фарфора пройдут творческие мастерские «Солнцестояние» — роспись фарфора в техниках, посвящённых летнему солнцестоянию.

18 июня с 19:00 на Ратушной площади состоится большой концерт «Серединное лето», в котором выступят ансамбль народного танца и коллективы среднего поколения «Лиго», «Сен Лиго», ансамбль «Дайльраде», детский ансамбль «Дзинтариньш», коллектив среднего поколения «Лиго» и другие. Концерт проведёт актриса Зане Бурницка.

В тот же вечер в парке Дворца культуры «Зиемельблазма» с 19:00 начнётся мероприятие «Празднуем Лиго вместе!» — танцевальное представление коллектива «Dejotāju Saime» в сопровождении фольклориста Андриса Капусты и народных музыкантов.

19 июня с 11:00 до 11:30 и с 13:00 до 13:30 на Ратушной площади, а также с 12:00 до 12:30 в саду культурного центра «Малая гильдия» состоится встреча Лиго с оркестром «Рига», прозвучат мелодии из репертуара Раймонда Паулса и группы «Labvēlīgais tips».

С 17:00 в Парке победы пройдёт праздник «Дворик Яниса» с концертами фольклорных коллективов и детского ансамбля «Knīpas un Knauķi», творческими мастерскими, пленэром, плетением венков и деревянными играми. Во второй части вечера выступит этногруппа «Zeidi», а завершится праздник народными танцами вместе с Рижским клубом танцев.

Также мероприятия пройдут в культурных пространствах «Strops». Во дворе культурного центра «Imanta» 18 июня с 19:00 состоится концерт танцевальных коллективов «Dejotprieks», «Imantieši», «Latve» и «Imanta», а с 20:30 выступит певица Катрине Диманта. Будет работать мастерская венков и зона деревянных игр.

В Зиепниеккалнсе, в парке Эбелмуйжа в 19:00 можно будет встретить Лиго вместе с Юрисом Каукулисом и этногруппой «Zeidi», а также поучаствовать в мастерской латышских орнаментов.

19 июня в 19:00 праздник Лиго пройдёт в «Strops» в Болдерае — выступит группа «Zāle», будет работать мастерская латышских узоров. Во дворе Рижской школы музыки и искусства в Кенгарагсе в этот же день фольклорная группа «Banga» пополнит песенный сундук Яновыми песнями.

21 июня весь день в Латвийском этнографическом музее под открытым небом будет проходить большой праздник «Лиго. Цветение» с участием танцевальных коллективов всех поколений «Līgo», а также фольклорных групп «Vilcenes», «Skandinieki», «Savieši», «Budēļi», «Zemgaļi», «Ceidari», «Ēdol’s Ķists», «Suitu vīri» и ансамблей кокле.

Завершится праздник премьерой хореографической мистерии «Мы — девять братьев».

С 20 июня на Домской площади откроется традиционный травяной рынок «Zāļu tirgus», где можно будет приобрести традиционные травы, венки, изделия ремесленников и сезонные дары латвийских хозяйств. Рынок будет открыт с 9:00 до 19:00 и сопровождаться концертной программой с песнями и народными танцами.

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