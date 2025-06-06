Плитка приклеена скотчем… Как работают медики Онкологического центра

Председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы Эдгар Лабсвирс отвергает слухи о сокращении плановых медицинских услуг. Сейчас выясняется, откуда поступила такая информация и с какой целью была распространена. Тем временем врачи больницы выражают обеспокоенность происходящим, сообщают Новости ТВ3 .

Врач Криста Арцимович только что закончила операцию. В Латвийском онкологическом центре ежедневно проводятся крайне сложные хирургические вмешательства, и здесь лечится около 85% всех онкологических пациентов страны.

"До сих пор в XXI веке мы продолжаем оперировать двух пациентов одновременно в одной операционной. Это недопустимо в современном развитом мире", – указывает медик.

Реконструкцию центра обещали уже несколько лет назад. Обещали, что финансирование будет выделено вот-вот. Персонал готовился к переезду во временные помещения в "Гайльэзерсе", но неожиданно стало известно, что из-за нехватки средств реконструкцию откладывают.

"Я очень хотела бы, чтобы организаторы здравоохранения приехали к нам и увидели, в каких условиях оперируют онкологических пациентов, которых из года в год называют приоритетом Министерства здравоохранения", – говорит Арцимович.

Общая картина становится всё более мрачной. "Вот наши лампы, которые раз за разом чинят и которые ждут замены. [TV3: Не было ли ситуаций, когда лампа отключалась во время операции?] К сожалению, были", – признаёт медик.

И выражение "плитка падает со стен" — вовсе не преувеличение. Одну из отвалившихся плиток приклеили обратно с помощью скотча.

"Когда приходят студенты, будущие специалисты здравоохранения, они в шоке от того, что видят", – отмечает сотрудница медучреждения.

В подсобке при операционной, где врачи моют руки и готовятся к операциям, также небезопасно — плитка очень скользкая, и, по словам медиков, один из коллег здесь уже падал. Сейчас кран отремонтирован, но на прошлой неделе его ручка осталась у профессионала в руках.

Решение может быть только одно: установить чёткий срок начала реконструкции Онкологического центра и строго его придерживаться.

"Болит сердце от того, что организаторы здравоохранения не дают ясного послания о реальном плане. Мы уже долго терпим и готовы потерпеть ещё немного, если увидим внятный план", – говорит врач.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери на этой неделе сообщил, что средства на реконструкцию Онкологического центра будут запрошены из оборонного бюджета. А распространённую информацию о якобы планируемом сокращении плановых услуг в учреждении председатель правления больницы Эдгар Лабсвирс отрицает.

"Была слита внутренняя переписка двухмесячной давности. Её неправильно интерпретировали и использовали как оружие. Хочу ещё раз подтвердить: на данный момент никаких планов по сокращению объёмов услуг нет", – заявил Лабсвирс.

Он признал, что бюджет — это проблема больницы, но убытки сейчас меньше, чем раньше. "Первый квартал выдался особенно убыточным для многих больниц, не только для RAKUS. Каждый год учреждение работает над тем, чтобы перераспределить финансирование и квоты в случае недоисполнения. Это типичный процесс для латвийской системы здравоохранения", – отметил Лабсвирс.

Тем временем врачи обеспокоены ситуацией в отрасли. Ресурсы медиков не безграничны. Работать ежедневно в такой среде, сталкиваясь с системными проблемами — это прямой путь к профессиональному выгоранию.

"Боль вызывает неравенство условий. Мы, молодые врачи, часто работаем в региональных больницах, и там инфраструктура и рабочая среда другие. Средства на операционные блоки там находятся, хотя нагрузка и сложность операций гораздо меньше", – отмечает Арцимович.

Врачи критикуют тот факт, что Латвийский онкологический центр — место, где проводятся самые сложные операции — будет реконструироваться в последнюю очередь.

"У нас нет общего видения по стране, нет адекватного плана и направление в будущее крайне неясное", – подводят итог в медучреждении.