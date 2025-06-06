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Суббота с контрастами: солнце, ливни и шквалистый ветер 0 873

Наша Латвия
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
Суббота с контрастами: солнце, ливни и шквалистый ветер

В субботу в Латвии временами будет светить солнце, во многих местах ожидается кратковременный дождь и порывистый ветер, прогнозируют синоптики, пишет LETA.

Вечером пятницы и в ночь на субботу в большинстве регионов страны пройдут кратковременные дожди, местами — сильные ливни с громом. Начиная с западных районов, осадки стихнут и небо прояснится.

Ночью будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, на побережье он усилится, в порывах достигая 12–17 метров в секунду. Температура воздуха к рассвету опустится до +10..+15 градусов.

Днём порывы ветра достигнут 10–15 м/с, максимальная температура воздуха составит от +16 градусов на западном побережье Курземе до +23 градусов на юго-востоке страны. Больше дождевых облаков ожидается во второй половине дня в центральной части Латвии, возможны также грозы.

В Риге в начале ночи пройдёт кратковременный дождь, утро субботы будет солнечным. Днём облачность увеличится, кратковременно прольёт дождь, южный и юго-западный ветер усилится в порывах до 13 м/с. Температура ночью не опустится ниже +12 градусов, днём поднимется до +21 градуса.

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