В пятницу ожидаются и дождь, и солнце

В пятницу во многих районах Латвии ожидается кратковременный дождь, местами – преимущественно в восточной части страны – возможны ливни с грозами, прогнозируют синоптики, пишет LETA.
Местами сквозь облака проглянет солнце, воздух прогреется до +18..+23 градусов, на западном побережье Курземе – до +16..+18 градусов.
Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер.
В Риге возможен кратковременный дождь, облачность временами уменьшится, температура воздуха поднимется до +22 градусов.
На погодные условия влияет юго-восточный край циклона.
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