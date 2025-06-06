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Жара отменяется: синоптики обновили прогноз на следующую неделю 0 3000

Наша Латвия
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
Жара отменяется: синоптики обновили прогноз на следующую неделю

В ближайшие дни в Латвии временами продолжатся дожди, местами ожидаются сильные ливни с грозами, а с понедельника погода станет прохладнее, при этом усилится ветер, прогнозируют синоптики, пишет LETA.

В ночь на субботу осадки прекратятся, начиная с западной части страны, и небо прояснится. Температура воздуха опустится до +10…+15 градусов. В субботу солнце периодически будет скрываться за облаками, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Порывы южного, юго-западного ветра временами достигнут 10–15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +18…+23 градуса, на западном побережье Курземе — +15…+18 градусов.

В ночь на воскресенье в большинстве регионов ожидается дождь, днём — местами кратковременные осадки, сохранится вероятность грозовых ливней. Ветер в основном будет слабым, температура воздуха существенно не изменится.

Ожидается, что в ночь на понедельник через Латвию пройдёт циклон, из-за чего возможны сильные дожди и грозы. Осадки продолжатся и днём, когда ожидаются порывы западного, юго-западного ветра до 16–21 метра в секунду. Такой ветер может ломать ветви деревьев и валить отдельные деревья. Температура воздуха не превысит +12…+17 градусов.

Прохладная погода сохранится и в середине следующей недели, дожди также возможны. Прогнозы на последующие дни разнятся, но сильной жары в этом месяце не ожидается.

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