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500 солдат — 7,7 миллиона: армия просит средства на расширение 0 387

Наша Латвия
Дата публикации: 07.06.2025
BB.LV
500 солдат — 7,7 миллиона: армия просит средства на расширение

Для приёма на военную службу дополнительных 500 военнослужащих Министерству обороны необходимо 7,7 миллиона евро, пишет LETA.

Согласно информационному сообщению, рассмотренному на заседании правительства в мае этого года, Министерство обороны подготовило соответствующее информационное сообщение и проект распоряжения, в котором предлагается поддержать увеличение численности военнослужащих на 500 человек начиная с июля этого года, чтобы ускорить развитие оборонных способностей в соответствии с целями НАТО.

Предполагается, что 500 дополнительных мест будут распределены между различными подразделениями и направлениями следующим образом: механизированная бригада Сухопутных войск, экипажи боевых машин пехоты, комплектация подразделений противовоздушной обороны, дополнительный персонал для артиллерийских подразделений, а также дополнительные места для курсантов в Национальной академии обороны.

В целом, согласно плану развития Национальных вооружённых сил на 2025–2036 годы, планируется поэтапно увеличить численность профессиональных военнослужащих до 8000 человек для обеспечения оборонных способностей в соответствии с целями НАТО.

Для выполнения вышеуказанного Министерство обороны просит поддержать увеличение ассигнований на расходы ведомства в 2025 году на сумму 7 712 023 евро.

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