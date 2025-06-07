500 солдат — 7,7 миллиона: армия просит средства на расширение

Согласно информационному сообщению, рассмотренному на заседании правительства в мае этого года, Министерство обороны подготовило соответствующее информационное сообщение и проект распоряжения, в котором предлагается поддержать увеличение численности военнослужащих на 500 человек начиная с июля этого года, чтобы ускорить развитие оборонных способностей в соответствии с целями НАТО.

Предполагается, что 500 дополнительных мест будут распределены между различными подразделениями и направлениями следующим образом: механизированная бригада Сухопутных войск, экипажи боевых машин пехоты, комплектация подразделений противовоздушной обороны, дополнительный персонал для артиллерийских подразделений, а также дополнительные места для курсантов в Национальной академии обороны.

В целом, согласно плану развития Национальных вооружённых сил на 2025–2036 годы, планируется поэтапно увеличить численность профессиональных военнослужащих до 8000 человек для обеспечения оборонных способностей в соответствии с целями НАТО.

Для выполнения вышеуказанного Министерство обороны просит поддержать увеличение ассигнований на расходы ведомства в 2025 году на сумму 7 712 023 евро.