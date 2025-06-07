Грозовые облака над Латвией — прогноз на воскресенье

Воскресенье в Латвии будет облачным, однако временами небо прояснится, а температура воздуха поднимется до +16...+21 градуса, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет LETA.

Местами ожидается кратковременный дождь, начиная с полудня — также ливни и возможны грозы.

Будет дуть слабый ветер южного направления.

В ночь на воскресенье в большинстве районов страны небо затянут облака. Во многих местах пройдут осадки, а наиболее интенсивные — в центральных и восточных районах, где велика вероятность сильных грозовых ливней.

Ночью будет преобладать слабый ветер, который во время гроз может усиливаться, а после дождей местами возможно образование тумана и дымки. Температура воздуха опустится до +10...+15 градусов, но в самых юго-восточных районах будет не прохладнее +15...+17 градусов.

В Риге ночью будет преимущественно облачно, временами ожидается дождь и возможна гроза. При слабом ветре температура воздуха опустится до +14...+15 градусов.