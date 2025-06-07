Baltijas balss logotype

Избран новый архиепископ лютеранской церкви Латвии 2 573

Наша Латвия
Дата публикации: 07.06.2025
BB.LV
Избран новый архиепископ лютеранской церкви Латвии
ФОТО: LETA

Новым архиепископом Латвийской Евангелическо-лютеранской церкви (ЛЕЛЦ) избран помощник епископа Рижской архиепархии Риналдс Грантс, сообщает агентство LETA.

На сегодняшнем 30-м Синоде ЛЕЛЦ за Грантса проголосовал 161 синодал, 157 были против, таким образом он был избран архиепископом с небольшим перевесом голосов, сообщили в ЛЕЛЦ.

До торжественного введения в должность нового архиепископа свои обязанности продолжит исполнять действующий архиепископ Янис Ванагс. Церемония возложения архиепископского жезла Ванагсом состоится 29 августа 2025 года. А введение Грантса в сан архиепископа пройдёт 30 августа в Рижском Домском соборе.

Согласно информации на сайте ЛЕЛЦ, Грантс родился в 1974 году в Салдусе, в 1994 году был крещён и конфирмован в приходе Св. Иоанна в Салдусе.

С 2000 года он служил в приходе Старой церкви Святой Гертруды в Риге, который, как отмечает сам Грантс, за 25 лет вырос в активное и многогранное сообщество. В своей духовной деятельности он особенно выделяет проповедь, катехизацию и ученичество.

В 2017 году Грантс был приглашён занять должность заместителя ректора Лютеранской академии. В 2022 году он был рукоположён в епископы.

С 1993 по 1994 год Грантс работал следователем по уголовным делам в отделе полиции города Салдус, а с 1998 по 2001 год — старшим инспектором в латвийском бюро Интерпола.

В Полицейской академии Латвии он получил степень бакалавра права и квалификацию юриста, а в Теологическом факультете Латвийского университета — степень магистра богословия.

С поздравлением Грантса в социальной сети "X" в субботу выступила премьер-министр Эвика Силиня (НС), поблагодарив также архиепископа Ванагса за его многолетнюю службу Латвии.

«Сердечно поздравляю нового архиепископа Латвийской Евангелическо-лютеранской церкви Риналдса Грантса с избранием. Пусть этот путь служения будет благословенным и наполненным. Благодарю архиепископа Ванагса за более чем 30 лет самоотверженной службы латвийскому обществу», — написала Силиня.

Ранее на пост архиепископа ЛЕЛЦ были выдвинуты четыре кандидата: Грантс, настоятель Пилтенского округа Карлис Ирбе, пастор прихода Старой церкви Святой Гертруды в Риге Кристс Калниньш и настоятель Икшкильского округа Дзинтарс Лаугалис.

После заслушивания кандидатов в конце прошлого года собрание Рижской архиепархии решило выдвинуть на пост архиепископа Грантса и Лаугалиса.

В состав Синода входят архиепископ, епископы, члены Высшего совета, настоятели округов, пасторы и помощники пасторов приходов, евангелисты, исполняющие обязанности пасторов, а также делегаты от приходов — старосты или уполномоченные советом прихода представители.

Процесс избрания нового архиепископа был начат в связи с планируемым уходом на пенсию действующего архиепископа ЛЕЛЦ Яниса Ванагса. Он занимает эту должность более 30 лет. Рукоположение Ванагса в архиепископы состоялось 29 августа 1993 года в Рижском Домском соборе, а завершение его служения намечено на 29 августа 2025 года.

Читайте нас также:
#религия
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    8-го июня

    Надеюсь не нацист, как предыдущий.

    0
    0
  • A
    Aleks
    7-го июня

    ,,Очень на нашего Мойшу похож,,Иван Васильевич меняет профессию.

    0
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю 288
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег 7 753
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца 1382
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции 16 2536

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 0
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 7
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 9
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 19
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Политика
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны 24
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 189
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 0
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 7
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 9

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео