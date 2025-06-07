Избран новый архиепископ лютеранской церкви Латвии

На сегодняшнем 30-м Синоде ЛЕЛЦ за Грантса проголосовал 161 синодал, 157 были против, таким образом он был избран архиепископом с небольшим перевесом голосов, сообщили в ЛЕЛЦ.

До торжественного введения в должность нового архиепископа свои обязанности продолжит исполнять действующий архиепископ Янис Ванагс. Церемония возложения архиепископского жезла Ванагсом состоится 29 августа 2025 года. А введение Грантса в сан архиепископа пройдёт 30 августа в Рижском Домском соборе.

Согласно информации на сайте ЛЕЛЦ, Грантс родился в 1974 году в Салдусе, в 1994 году был крещён и конфирмован в приходе Св. Иоанна в Салдусе.

С 2000 года он служил в приходе Старой церкви Святой Гертруды в Риге, который, как отмечает сам Грантс, за 25 лет вырос в активное и многогранное сообщество. В своей духовной деятельности он особенно выделяет проповедь, катехизацию и ученичество.

В 2017 году Грантс был приглашён занять должность заместителя ректора Лютеранской академии. В 2022 году он был рукоположён в епископы.

С 1993 по 1994 год Грантс работал следователем по уголовным делам в отделе полиции города Салдус, а с 1998 по 2001 год — старшим инспектором в латвийском бюро Интерпола.

В Полицейской академии Латвии он получил степень бакалавра права и квалификацию юриста, а в Теологическом факультете Латвийского университета — степень магистра богословия.

С поздравлением Грантса в социальной сети "X" в субботу выступила премьер-министр Эвика Силиня (НС), поблагодарив также архиепископа Ванагса за его многолетнюю службу Латвии.

«Сердечно поздравляю нового архиепископа Латвийской Евангелическо-лютеранской церкви Риналдса Грантса с избранием. Пусть этот путь служения будет благословенным и наполненным. Благодарю архиепископа Ванагса за более чем 30 лет самоотверженной службы латвийскому обществу», — написала Силиня.

Ранее на пост архиепископа ЛЕЛЦ были выдвинуты четыре кандидата: Грантс, настоятель Пилтенского округа Карлис Ирбе, пастор прихода Старой церкви Святой Гертруды в Риге Кристс Калниньш и настоятель Икшкильского округа Дзинтарс Лаугалис.

После заслушивания кандидатов в конце прошлого года собрание Рижской архиепархии решило выдвинуть на пост архиепископа Грантса и Лаугалиса.

В состав Синода входят архиепископ, епископы, члены Высшего совета, настоятели округов, пасторы и помощники пасторов приходов, евангелисты, исполняющие обязанности пасторов, а также делегаты от приходов — старосты или уполномоченные советом прихода представители.

Процесс избрания нового архиепископа был начат в связи с планируемым уходом на пенсию действующего архиепископа ЛЕЛЦ Яниса Ванагса. Он занимает эту должность более 30 лет. Рукоположение Ванагса в архиепископы состоялось 29 августа 1993 года в Рижском Домском соборе, а завершение его служения намечено на 29 августа 2025 года.