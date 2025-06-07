Меньше зверей, меньше гостей: у Рижского зоопарка упала посещаемость

Рижский Национальный зоопарк в прошлом году посетили на 22 632 человека меньше, чем в 2023 году, свидетельствует информация, включённая в годовой отчёт предприятия, пишет LETA.

В 2024 году Рижский зоопарк посетили 302 451 человек, тогда как в 2023 году — 325 083.

Всего Рижский зоопарк и его филиал «Цирули» в прошлом году посетили 309 634 человека, в то время как в 2023 году — 333 061 человек.

В прошлом году в коллекции животных Рижского зоопарка содержались 2008 особей 378 видов — это на 14 видов и 269 особей меньше, чем годом ранее.

В течение прошлого года в зоопарке родились или вылупились 732 детёныша 94 видов животных, что больше по сравнению с предыдущим годом, когда потомство появилось у 110 видов и составило 428 детёнышей.

В целом Рижский Национальный зоопарк участвует в 67 европейских программах разведения исчезающих видов в неволе и в работе 16 европейских племенных книг.

По состоянию на конец 2024 года 84 вида животных, содержащихся в зоопарке, были внесены в Красную книгу как находящиеся под угрозой исчезновения.

Как указано в годовом отчёте, в прошлом году в карантин зоопарка были приняты 38 диких животных, попавших в беду, а также 33 конфискованных или по разным причинам доставленных в зоопарк животных экзотических видов.

26 из реабилитированных диких животных были отпущены в природу или нашли новый дом за пределами Рижского зоопарка.