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Не забудьте зонт: в субботу местами грозы и шквалистый ветер 0 403

Наша Латвия
Дата публикации: 07.06.2025
LETA
Не забудьте зонт: в субботу местами грозы и шквалистый ветер
ФОТО: LETA

В субботу солнце будет чередоваться с облаками, которые принесут на большую часть территории страны кратковременные дожди, а во второй половине дня местами в западных и центральных районах также ожидаются сильные ливни с грозами, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Будет дуть юго-западный, южный ветер от слабого до умеренного, на побережье - с порывами до 15 метров в секунду, в других местах во время грозы возможны резкие порывы ветра - до 15-17 метров в секунду. Вечером ветер стихнет.

Воздух в субботу прогреется до +18...+23 градусов, на морском побережье - до +15...+17 градусов.

В Риге днем будет светить солнце, однако во второй половине дня облачность увеличится и ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза. Будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха составит +20...+22 градуса.

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