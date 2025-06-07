Не забудьте зонт: в субботу местами грозы и шквалистый ветер

В субботу солнце будет чередоваться с облаками, которые принесут на большую часть территории страны кратковременные дожди, а во второй половине дня местами в западных и центральных районах также ожидаются сильные ливни с грозами, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Будет дуть юго-западный, южный ветер от слабого до умеренного, на побережье - с порывами до 15 метров в секунду, в других местах во время грозы возможны резкие порывы ветра - до 15-17 метров в секунду. Вечером ветер стихнет.

Воздух в субботу прогреется до +18...+23 градусов, на морском побережье - до +15...+17 градусов.

В Риге днем будет светить солнце, однако во второй половине дня облачность увеличится и ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза. Будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха составит +20...+22 градуса.