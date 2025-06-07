Усиленный режим охраны белорусской границы могут продлить

Министерство внутренних дел (МВД) предложит правительству продлить усиленный режим охраны на белорусской границе до 31 декабря этого года.

В декабре прошлого года правительство продлило действие усиленного режима пограничного контроля на белорусской границе до 30 июня текущего года. Усиленный режим охраны границы был введен в связи с увеличением потока нелегальных мигрантов из Беларуси. Ранее правительство приняло решение сохранить этот режим на белорусской границе до конца 2024 года.

Усиленный режим контроля был введен в Лудзе и волостях Лудзенского края, Краславе и волостях Краславского края, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

С начала этого года пресечено незаконное пересечение границы 4 680 человек, 12 человек были допущены в Латвию по гуманитарным причинам.