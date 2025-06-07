Baltijas balss logotype

Усиленный режим охраны белорусской границы могут продлить 0 394

Наша Латвия
Дата публикации: 07.06.2025
LETA
Усиленный режим охраны белорусской границы могут продлить
ФОТО: LETA

Министерство внутренних дел (МВД) предложит правительству продлить усиленный режим охраны на белорусской границе до 31 декабря этого года.

В декабре прошлого года правительство продлило действие усиленного режима пограничного контроля на белорусской границе до 30 июня текущего года. Усиленный режим охраны границы был введен в связи с увеличением потока нелегальных мигрантов из Беларуси. Ранее правительство приняло решение сохранить этот режим на белорусской границе до конца 2024 года.

Усиленный режим контроля был введен в Лудзе и волостях Лудзенского края, Краславе и волостях Краславского края, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

С начала этого года пресечено незаконное пересечение границы 4 680 человек, 12 человек были допущены в Латвию по гуманитарным причинам.

Читайте нас также:
#граница
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю 288
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег 7 753
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца 1385
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции 16 2536

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 4
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 9
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 12
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 20
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Политика
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны 27
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 190
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 4
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 9
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 12

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео