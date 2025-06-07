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В Лиепае женщине, вышедшей замуж накануне, пришлось нести на выборы свидетельство о браке 0 464

Наша Латвия
Дата публикации: 07.06.2025
BB.LV
В Лиепае женщине, вышедшей замуж накануне, пришлось нести на выборы свидетельство о браке
ФОТО: LETA

В Лиепае один из избирателей выразил обеспокоенность тем, сможет ли его супруга принять участие в муниципальных выборах, поскольку пара вступила в брак лишь накануне, а жена сменила фамилию, рассказала агентству LETA председатель Лиепайской избирательной комиссии Бенита Шениня.

Новобрачной, которая после свадьбы ещё не сменила удостоверяющие личность документы, разрешили проголосовать, но ей нужно было прийти на участок со свидетельством о браке. «Это было как продолжение свадьбы — у нас в одном из избирательных участков в Лиепае даже расстелены красные ковровые дорожки», — отметила Шениня.

Активность в Лиепае в субботу высокая, и Шениня ожидает, что в целом она будет выше, чем на предыдущих выборах. На вопрос о причинах такой активности она была сдержанна в комментариях, однако допустила, что это может быть связано с недавними политическими событиями.

По словам председателя комиссии, избиратели в Лиепае в целом хорошо осведомлены о новых избирательных бюллетенях. Лишь в одном случае человек спросил, нужно ли вычёркивать кандидатов, за которых он не хочет голосовать, как это было в старых бюллетенях.

Также было несколько случаев, когда попытку проголосовать в Лиепае предпринимали жители других краёв и городов. «Один мужчина сказал, что отец ему сказал, что так можно. Сам уже с сединой, но — “отец сказал”», — поделилась Шениня.

Хотя избирательная система новая, Шениня особо отметила сотрудников Центральной избирательной комиссии, которые, по её словам, при необходимости всегда доступны, отзывчивы и компетентны.

Как сообщалось, в субботу по всей Латвии проходят муниципальные выборы. Проголосовать можно до 20:00 в 948 участках по всей стране. Голосование возможно в любом участке своего самоуправления.

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