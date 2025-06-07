Возбуждены восемь дел за нарушения агитации и одно — за буйное поведение

В связи с нарушениями правил предвыборной агитации в разных местах Латвии в субботу было начато восемь административных производств, ещё одно — за буйное поведение избирателя на избирательном участке, сообщает агентство LETA.

В отделе общественных отношений Государственной полиции сообщили, что по состоянию на 12:00 муниципальные выборы, по оценке полиции, проходят без серьёзных инцидентов.

Полиция в субботу получила информацию о возможных нарушениях, которые сразу проверяются. В ряде случаев информация не подтвердилась.

Восемь административных дел связаны с размещением агитационных материалов политических партий в общественных местах в день выборов. Эти дела будут переданы по компетенции Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК / KNAB).

Ещё одно дело возбуждено по факту нарушения общественного порядка: один избиратель мешал работе сотрудников избирательной комиссии, выражал недовольство сканированием удостоверения личности, вёл себя агрессивно и громко кричал, не реагируя на призывы успокоиться.

Полиция в субботу работает в усиленном режиме, тесно сотрудничая с другими задействованными учреждениями, и готова оперативно реагировать, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность. В случае обнаружения нарушений общественного порядка, агитации или признаков попыток повлиять на ход выборов, полиция призывает сообщать об этом по номеру 112.

Тем временем в БПБК агентству LETA сообщили, что по состоянию на 12:00 в день выборов бюро получило 20 сигналов о возможных нарушениях Закона о предвыборной агитации.

После первичного ознакомления с информацией в БПБК заявили, что на первый взгляд признаки нарушений не выявлены, однако работа по проверке продолжается.

Чаще всего жители сообщали о бесплатном агитационном контенте, размещённом в социальных сетях, что законом разрешено. В субботу БПБК продолжает работать в усиленном режиме в сотрудничестве с другими учреждениями, контролирующими предвыборную агитацию.

Как сообщалось, в день выборов в субботу распространение агитационных материалов в публичном пространстве запрещено. Период тишины начался в пятницу.

Это означает, что в эти дни агитационные материалы не должны появляться в прессе, городской среде и электронных СМИ. В социальных сетях и в интернете запрещено размещать платную агитацию.

Как сами агитаторы — политические организации и кандидаты, так и посторонние лица не имеют права распространять агитационные материалы в публичном пространстве, а также использовать государственные и самоуправленческие аккаунты в соцсетях. Также запрещено раздавать потенциальным избирателям различные подарки, включая сладости или предметы с символикой партии.

Исключение составляет бесплатная агитация в социальных сетях и интернете.

В субботу по всей Латвии проходят муниципальные выборы. Проголосовать можно до 20:00 в 948 избирательных участках по всей стране. Голосование возможно в любом участке своего самоуправления.