Меняем подпись: надо ли менять и паспорт, хотя подписываться одинаково не обязательно?

«Если вы решили изменить подпись, нужно ли об этом сообщать каким-либо учреждениям? Не возникнет ли проблем, если на разных документах будут стоять разные подписи?», - интересуется Иева Г.

Представитель Управления по делам гражданства и миграции Мадара Пуке поясняет: в паспорте или удостоверении личности указывается образец подписи, поэтому в правилах оформления удостоверений личности предусмотрен порядок его получения — человек подписывает распечатанное заявление или ставит подпись на сенсоре устройства для фиксации подписи.

Согласно этим правилам, подпись в документе, удостоверяющем личность, — это собственноручно написанное имя (полное или сокращённое). Она может быть как разборчивой, так и неразборчивой.

Из-за новой подписи надо менять паспорт?

Получить новый паспорт или ID-карту можно не только после истечения срока их действия, но и при изменении информации, указанной в документе. Хотя это и не очень распространено, новый документ можно получить и в случае, если человек хочет, чтобы в паспорте или ID-карте была указана другая подпись, отличающаяся от предыдущей.

Согласно Закону о юридической силе документов, подпись является одним из необходимых реквизитов, чтобы документ имел юридическую силу. При этом сравнение подписи с образцом в удостоверении личности может быть требованием только со стороны конкретного учреждения или поставщика услуг.

Использовать разные подписи не запрещено

Министерство юстиции Латвии информирует, что нормативные акты не обязывают человека подписывать документы так же, как в паспорте или удостоверении личности.

Запрета на использование разных подписей нет. Однако если человек постоянно подписывает документы по-разному, могут возникнуть сложности с доказательством авторства — например, потребуется проводить почерковедческую экспертизу.

Если же подпись на документе совпадает с образцом в удостоверении личности, доказать авторство документа будет значительно проще.

Также законы не требуют менять подпись в случае смены фамилии — например, после заключения брака. Изменение подписи в этом случае — личный выбор. При этом сообщать о новой подписи учреждениям не нужно.