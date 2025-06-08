Налог на бездетность? Латвийский гинеколог - о выживании нации

С демографической точки зрения, два ребенка в семье — это минимум, чтобы остановить сокращение численности населения, а для роста нации нужны семьи с тремя детьми». - Сказал специалист по бесплодию и гинеколог Эгил Гасиньш.

С демографической точки зрения, два ребенка в семье — это минимум, чтобы остановить сокращение численности населения, а для роста нации нужны семьи с тремя детьми».

«Понятно, что для этого необходимы соответствующее планирование и поддержка со стороны государства и работодателей. Нужно создать механизмы, которые побуждали бы родителей решаться на большую семью: обеспечить доступность детских садов, школ, а работодатели должны быть лояльны к сотрудникам, уходящим в декрет. Следует пересмотреть порядок назначения материнского пособия, чтобы женщинам между беременностями не приходилось возвращаться на работу лишь ради уплаты налогов и обеспечения себе следующего пособия не ниже прежнего. Снижение "маминой зарплаты" пациентки часто называют важной причиной, почему между первым и следующим ребенком проходит не год, а три, четыре или даже пять лет».

«Возможно, стоит ввести даже налог на бездетность для здоровых людей старше 30 лет — чтобы подкорректировать ценностную систему. Построение карьеры и путешествия по миру вполне возможны и с детьми. Да, это сложнее, но осуществимо. И этому есть бесчисленные подтверждения».