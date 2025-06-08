Baltijas balss logotype

Налог на бездетность? Латвийский гинеколог - о выживании нации 5 902

Наша Латвия
Дата публикации: 08.06.2025
kasjauns.lv
Налог на бездетность? Латвийский гинеколог - о выживании нации

С демографической точки зрения, два ребенка в семье — это минимум, чтобы остановить сокращение численности населения, а для роста нации нужны семьи с тремя детьми». - Сказал специалист по бесплодию и гинеколог Эгил Гасиньш.

С демографической точки зрения, два ребенка в семье — это минимум, чтобы остановить сокращение численности населения, а для роста нации нужны семьи с тремя детьми».

«Понятно, что для этого необходимы соответствующее планирование и поддержка со стороны государства и работодателей. Нужно создать механизмы, которые побуждали бы родителей решаться на большую семью: обеспечить доступность детских садов, школ, а работодатели должны быть лояльны к сотрудникам, уходящим в декрет. Следует пересмотреть порядок назначения материнского пособия, чтобы женщинам между беременностями не приходилось возвращаться на работу лишь ради уплаты налогов и обеспечения себе следующего пособия не ниже прежнего. Снижение "маминой зарплаты" пациентки часто называют важной причиной, почему между первым и следующим ребенком проходит не год, а три, четыре или даже пять лет».

«Возможно, стоит ввести даже налог на бездетность для здоровых людей старше 30 лет — чтобы подкорректировать ценностную систему. Построение карьеры и путешествия по миру вполне возможны и с детьми. Да, это сложнее, но осуществимо. И этому есть бесчисленные подтверждения».

Читайте нас также:
1
0
0
21
0
0

Оставить комментарий

(5)
  • Д
    Дед
    9-го июня

    Да, да, помню, как слюной брызгал таутас фронт, критикуя советский налог на бездетность. И женщина не виновата, что не может родить, и мужчина не виноват, что не встретил, ту единственную. Back to USSR. Одна беда из СССР возвращают весь негатив, а доступность образования и медицины, право на труд, право на жилье, при этом по доступным ценам комуналка и дарма получение канула в вечность.

    7
    1
  • Лк
    Летучий корабль
    8-го июня

    "даже налог на бездетность для здоровых людей старше 30 лет — чтобы подкорректировать ценностную систему".

    То есть, чтобы сохранить свои десять копеек, я должен оплодотворить первую встречную? Я всё-таки хочу встретить СВОЮ вторую половину и уже с ней создать семью.

    А если пока не встретил - штраф? Вы себя слышите?

    20
    3
  • A
    Anim
    Летучий корабль
    9-го июня

    Половинки - у жопы. Статистику разводов сначала посмотрите. И алиментное законодательство.

    1
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    8-го июня

    Эгилс Гасиньш полный дурак и его уровень знаний -- "2+2".

    12
    3
  • NB
    Nose Bose
    8-го июня

    дибила некунгс забыл, что это уже и так введено. Только в виде скикод по налогам на иждивенцев. Такие вот у нас беспамятные эксперды. Надеюсь, гинекологию он на так сильно забыл :)

    26
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю 288
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег 7 754
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца 1386
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции 16 2537

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 0
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 6
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 10
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 13
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 21
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Политика
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны 28
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 0
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 6
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 10

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео