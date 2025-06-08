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Огласили итоги выборов в Риге: без изменений 0 806

Наша Латвия
Дата публикации: 08.06.2025
LETA
Огласили итоги выборов в Риге: без изменений
ФОТО: LETA

На местных выборах в Рижскую думу десять и более мандатов получили LPV, «Прогрессивные» и NA.

На местных выборах в Рижскую думу наибольшее количество голосов получила партия Айнар Шлерес «Латвия на первом месте» (LPV), но очень близкие результаты показали также партии «Прогрессивные» (P) и Национальный союз (NA), свидетельствуют предварительные результаты выборов, подведенные Центральной избирательной комиссией.

По данным всех избирательных участков, LPV получила 18,17% голосов, что дает ей 13 из 60 мандатов в Сейме.

За «Прогрессивных» проголосовали 16,62% избирателей, что дает им 11 депутатских мандатов, за «Национальный союз» — 14,2% избирателей, что дает ему 10 мандатов, а нынешний мэр Риги Вилнbc Кирсис из «Новое единство» получила 12,9% голосов избирателей. Таким образом, JV получит девять мест в совете.

Общий список «Суверенная власть» и «Ассоциация «Яунлатвийши»» получил 12,13% голосов и, соответственно, может получить восемь мандатов.

В союз вошли еще две политические силы – партия «За стабильность», которую поддержали 6,94% избирателей, и «Объединенный список», который поддержали 6,29% избирателей, что позволяет получить соответственно пять и четыре мандата.

Остальные партии, в том числе «За развитие Латвии», «Согласие», «Честь служить Риге» и «Объединенный список Зеленых и крестьян», не прошли в Рижскую думу.

Всего в Рижскую думу должны быть избраны 60 депутатов.

Явка избирателей в Риге на этих выборах достигла 52,2%.

Лидер «Прогрессивных» Виестурс Клейнбергс уже заявил, что пригласит «Национальный союз», «Новое единство» и «Объединенный список» к переговорам о формировании коалиции. Представители этих партий подтвердили готовность приступить к таким переговорам и признали, что с учетом достигнутых результатов именно «Прогрессивные» имеют право инициировать формирование новой коалиции.

Клейнберг подчеркнул, что избиратели выразили свое мнение, поддержав «патриотически настроенные партии», и теперь эти партии должны приступить к работе и сформировать единую, дееспособную коалицию.

Политик сказал, что пригласит к переговорам все государственно ориентированные партии и будет призывать их работать открыто, без интриг и закулисных переговоров в интересах избирателей. Коалиция аналогичного состава была сформирована пять лет назад под руководством Мартина Стакиса (P), но в результате взаимных разногласий она распалась.

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