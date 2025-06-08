«Пять месяцев без денег – не кризис?!»: депутаты отказали в помощи жителями Латвии, не получившим пенсию РФ

«Я и мой муж получаем свои пенсии по возрасту из России. Это наш единственный источник дохода. Последний раз мы получили свои пенсии в декабре 2024 года.

Наше единственное место жительства декларировано на территории Краславского края. Чтобы жить и делать обязательные платежи, мы обратились в Краславскую краевую думу за помощью в кризисной ситуации. Для этого написали заявление в соответствии с Обязательными правилами Краславской краевой думы (Krāslavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi) № 2021/16 и приложили необходимые документы, которые подтверждают наше кризисное финансовое положение.

Через полтора месяца мы получили решение. Я его прилагаю, почитайте сами. Добавить здесь нечего. Это решение показывает отношение администрации Краславского края к своим жителям (...)».

Необоснованная социальная помощь уменьшает ресурсы для других лиц

...К письму, которое прислала в нашу редакцию читательница Елена С., действительно прилагалась выписка из протокола заседания Краславской краевой думы от 24 апреля 2025 года.

Прочитав его несколько раз, мы так и не смогли понять, в чем причина отказа в помощи пенсионерам. Ну хорошо, люди получали пенсию из другой страны – но ведь проживают-то они постоянно на территории самоуправления! И деньги тратили там же. И налоги платили наверняка... Да и сейчас помощь просили, чтобы вносить обязательные платежи и тратить деньги на покупки в своем (!) самоуправлении!

В выписке из протокола разъяснялось, что кризисная ситуация по закону это: «ситуация, при которой из-за катастрофы или других внешних событий у человека больше нет возможности использовать обычные способы решения проблем, он не способен собственными силами преодолеть последствия этих событий и ему требуется психосоциальная или материальная помощь» (Закон о социальных услугах и социальной помощи, статья 1 п. 39)».

Сообщалось, что претендовать на помощь в кризисной ситуации имеют право лица, проживающие в Латвийской Республике, и что помощь призвана удовлетворять базовые потребности человека в еде, приобретении одежды, жилье, медицинском обслуживании и др.

Далее разъяснялся порядок получения кризисного пособия в соответствии как с общим законодательством Латвии, так и в соответствии с локальными Обязательными правилами Краславской краевой думы.

Также подчеркивалось, что (цитата) «При принятии решения о предоставлении социальной помощи самоуправление должно руководствоваться имеющимися в его распоряжении ресурсами. Именно достаточность или недостаточность этих ресурсов является предпосылкой соответствующего нормативного регулирования, в рамках которого определяется круг лиц, имеющих право на получение социальной помощи, а также виды и объемы такой помощи».

Завершался документ информацией, что в ходе открытого голосования все 13 депутатов проголосовали против предоставления супругам С. в предоставлении помощи, а также оговоркой, где и как данное решение можно оспорить.

Единственное, чего мы не обнаружили в выписке из протокола Краславской краевой думы, это внятного разъяснения, почему супружеской чете пенсионеров все-таки было отказано в получении помощи, о которой они просили.

Где база для отказа?

Если случается пожар или какое-то стихийное бедствие, в результате которого человек лишается крова, имущества или, того хуже, здоровья и работоспособности – тут спору нет: это самая что ни на есть кризисная ситуация. Ну а если есть и вещи, и крыша над головой – но у вас вдруг резко оборвался привычный денежный поток (и неизвестно, когда он восстановится и восстановится ли вообще), а вам нужно и еду покупать, и лекарства, и коммуналку оплачивать? Кризисная это ситуация или нет?

Однако житейская логика – это одно, а законы – это другое. Поэтому мы перенаправили письмо читательницы и выписку из упомянутого протокола заседания Краславской краевой думы в Министерство благосостояния, сопроводив вопросом: не нарушает ли отказ народных избранников Краславского края в помощи пенсионерам С. их (пенсионеров) права на социальную помощь со стороны самоуправления? Может быть, специалисты министерства обнаружат в решении Краславской краевой думы что-то, что укрылось от нашего внимания?

Илзе Скроделе-Дубровска, руководитель Департамента социальной работы и социальной помощи Министерства благосостояния ЛР, также разъяснила в своем ответе, что именно трактуется законом как «кризисная ситуация» и с какой целью предоставляется помощь в таких ситуациях.

Подчеркнула она и то, что министерство в данном случае не является участником процесса – соответственно, может комментировать ситуацию лишь в общем, без конкретики.

Представитель Минблага на этот же вопрос дал ответ (цитата):

«Из объяснения клиентки можно заключить лишь то, что она не получала пенсию от Российской Федерации и, согласно ее словам, других доходов у нее нет. Однако сам этот факт еще не свидетельствует о наличии кризисной ситуации, поскольку социальная служба оценивает ситуацию в целом, определяет, произошли ли в жизни клиентки иные внешние события, в результате которых она больше не может использовать обычные способы решения проблем.

Социальная служба оценивает все фактические обстоятельства дела и документы, подтверждающие кризисную ситуацию, чтобы дать заключение о положении клиентки, на основании которого может быть принято решение о назначении или отказе в пособии в кризисной ситуации. (…)

Из приложенных к электронному письму документов министерство не может сделать вывод о причине отказа, поскольку в решении об отказе в назначении пособия в кризисной ситуации не указаны обстоятельства, не объяснено, почему именно ситуация клиентки не считается кризисной или почему именно в ее случае пособие не было назначено. Мы рекомендуем обратиться непосредственно в Краславскую краевую думу с просьбой разъяснить решение по существу».

Двое из девяти тысяч

С проблемой пенсионеров С. мы также обратились в Бюро омбудсмена.

Гита Гайлите, юрисконсульт отдела по вопросам социального, экономического и культурного права:

«Как известно, в первом квартале 2025 года Российская Федерация не выполнила свои обязательства перед получателями российских пенсий в Латвии – не был переведен полный объем пенсионного финансирования, необходимый для обеспечения выплаты пенсий за первый квартал 2025 года. В результате более чем 9 тысяч человек не получили назначенные им пенсии Российской Федерации.

В связи с этим Министерство благосостояния разъяснило, что в случае нехватки средств для проживания таким лицам следует обращаться в социальную службу самоуправления, так же как и любому другому жителю Латвии. В социальной службе будет оценено их материальное положение и соответствующим образом оказана помощь (...).

Закон о социальных услугах и социальной помощи предусматривает оказание поддержки домохозяйствам с низкими доходами с целью обеспечения доходов на уровне гарантированного минимального дохода и покрытия расходов, связанных с жильем, а также предоставление поддержки для покрытия отдельных расходов и в кризисных ситуациях.

Домохозяйство после оценки доходов имеет право претендовать на пособие GMI, жилищное пособие, а также пособие для покрытия отдельных расходов. Также законом предусмотрено получение пособия в кризисной ситуации. Это пособие назначается без оценки материального положения домохозяйства.

Условия получения кризисного пособия определяются в обязательных правилах каждого самоуправления.

Из присланной информации следует, что представитель домохозяйства, не получив пенсию Российской Федерации, решила подать заявление на получение конкретно кризисного пособия, а не на другие виды социальной помощи, которые назначаются после оценки материального положения.

Что касается конкретного решения Краславского краевого самоуправления, следует отметить, что в нем отказано в предоставлении кризисного пособия домохозяйству лица. Однако из текста решения невозможно четко определить причину отказа. Статья 67 Закона об административном процессе, среди прочего, предусматривает, что в административном акте должно быть указано обоснование, позволяющее понять, почему был принят именно такой акт».

А может, передумают?

Обращаясь с проблемой пенсионеров С. в упомянутые выше инстанции, копию своего обращения мы также направили в Краславскую краевую думу. Там подтвердили, что информацию получили. Однако разъяснения, почему народные избранники приняли решение отказать в помощи своим жителям – пенсионерам С., на момент написания материала мы не получили.

Поэтому обращаемся еще раз: господа, поясните, пожалуйста, причину отказа! А еще будет лучше, если вы чисто по-человечески мысленно поставите себя на место пенсионеров, подумаете, каково это – не получать «живых» денег в течение почти полугода. И как знать, вдруг все-таки передумаете?