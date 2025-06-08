Baltijas balss logotype

Сегодня православные отмечают Пресвятую Троицу 1 709

Наша Латвия
Дата публикации: 08.06.2025
BB.LV
Сегодня православные отмечают Пресвятую Троицу

Троица — один из двенадцати главных православных праздников. Иногда его еще называют Днем сошествия Святого Духа.

Пятьдесят дней после Пасхи

Из названия понятно, с каким событием связано торжество — с описанным в Библии сошествием на землю Святого Духа, которое предвещал Иисус Христос. Это событие продемонстрировало верующим триединство Бога, то есть существование трех Лиц единого по существу Бога — Отца, Сына и Святого Духа.

Есть у Троицы и третье название — Пятидесятница. Это название указывает на дату празднования — пятидесятый день после Пасхи, к которой, как известно, привязаны многие христианские торжества. В 2025 году православные отмечают Пасху 20 апреля. Если отсчитать от этой даты 50 дней, то получится 8 июня — это и будет день Святой Троицы.

Католики считают праздники по григорианскому календарю, который обычно "отстает" от юлианского. Но в 2025 году Троицу католики отмечают также 8 июня.

Считается, что праздник в честь Святой Троицы решили установить апостолы, которых еще называют учениками Иисуса Христа. Таким образом они хотели закрепить в памяти людей событие, произошедшее на пятидесятый день после Воскрешения Господня. Согласно библейским сказаниям, Святой Дух спустился к апостолам, которые к тому моменту уже пятьдесят дней подряд молились в Сионской горнице, впоследствии ставшей первым христианским храмом.

Заговорили на разных языках

После сошествия Святого Духа апостолы внезапно научились исцелять и пророчествовать. При этом они еще и заговорили на разных языках: это знание им было дано, чтобы нести Слово Божие по миру. После этого ученики Христа отправились в разные части света, чтобы поведать всем обитателям планеты о жизни Господней и его мучительной смерти за грехи всего человечества.

Этот день никогда не обходится без службы в храме, которая по традиции включает в себя Божественную литургию и Великую вечерню. Храмы на Троицу принято украшать зеленью: на пол кладут свежескошенную траву, иконы обрамляют весенними цветами и молодыми ветвями деревьев.

Многие верующие в этот день приносят с собой в церковь несколько веток березы, чтобы освятить их, а затем поставить дома возле икон. Считается, что таким образом можно защитить свое жилище и себя заодно от всего зла. Вообще береза — главный атрибут праздника, ее ветви символизируют силу Святого Духа.

Читайте нас также:
#религия
8
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    8-го июня

    Говорят, что "Бог любит Троицу". Выходит, что Бог любит сам себя, ведь он и есть Троица?

    0
    9

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю 288
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег 7 754
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца 1386
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции 16 2538

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 0
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 6
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 10
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 13
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 21
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Политика
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны 28
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 0
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 6
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 10

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео