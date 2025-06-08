Сегодня православные отмечают Пресвятую Троицу

Троица — один из двенадцати главных православных праздников. Иногда его еще называют Днем сошествия Святого Духа.

Пятьдесят дней после Пасхи

Из названия понятно, с каким событием связано торжество — с описанным в Библии сошествием на землю Святого Духа, которое предвещал Иисус Христос. Это событие продемонстрировало верующим триединство Бога, то есть существование трех Лиц единого по существу Бога — Отца, Сына и Святого Духа.

Есть у Троицы и третье название — Пятидесятница. Это название указывает на дату празднования — пятидесятый день после Пасхи, к которой, как известно, привязаны многие христианские торжества. В 2025 году православные отмечают Пасху 20 апреля. Если отсчитать от этой даты 50 дней, то получится 8 июня — это и будет день Святой Троицы.

Католики считают праздники по григорианскому календарю, который обычно "отстает" от юлианского. Но в 2025 году Троицу католики отмечают также 8 июня.

Считается, что праздник в честь Святой Троицы решили установить апостолы, которых еще называют учениками Иисуса Христа. Таким образом они хотели закрепить в памяти людей событие, произошедшее на пятидесятый день после Воскрешения Господня. Согласно библейским сказаниям, Святой Дух спустился к апостолам, которые к тому моменту уже пятьдесят дней подряд молились в Сионской горнице, впоследствии ставшей первым христианским храмом.

Заговорили на разных языках

После сошествия Святого Духа апостолы внезапно научились исцелять и пророчествовать. При этом они еще и заговорили на разных языках: это знание им было дано, чтобы нести Слово Божие по миру. После этого ученики Христа отправились в разные части света, чтобы поведать всем обитателям планеты о жизни Господней и его мучительной смерти за грехи всего человечества.

Этот день никогда не обходится без службы в храме, которая по традиции включает в себя Божественную литургию и Великую вечерню. Храмы на Троицу принято украшать зеленью: на пол кладут свежескошенную траву, иконы обрамляют весенними цветами и молодыми ветвями деревьев.

Многие верующие в этот день приносят с собой в церковь несколько веток березы, чтобы освятить их, а затем поставить дома возле икон. Считается, что таким образом можно защитить свое жилище и себя заодно от всего зла. Вообще береза — главный атрибут праздника, ее ветви символизируют силу Святого Духа.