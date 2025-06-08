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Хитрые молдаване, ушлые сербы, ленивые поляки: что происходит на границе Латвии и России 0 2368

Наша Латвия
Дата публикации: 08.06.2025
BB.LV
Хитрые молдаване, ушлые сербы, ленивые поляки: что происходит на границе Латвии и России
ФОТО: LETA

Подкомиссия Сейма по внутренней безопасности на днях собрал в парламенте представителей силовых ведомств, чтобы выяснить — кто и как приезжает в Латвию из «третьих государств».

С 1 января 2025 года любому автотранспортному средству из "третьих государств" (в нашем случае из России и Белорусии), въезжающему в ЛР, необходимо зарегистрироваться на домашней странице Дирекции безопасности дорожного движения.

Автобусное движение в прошлом году показало "нехарактерную" тенденцию — через КПП на латвийско–российской границе поперли чартеры из Молдовы. Теперь оные сместились на латвийско–белорусский рубеж.

Потому что, по выражению Госпогранохраны ЛР, "российские компетентные органы с ними активно работали"! "Им выгоднее делать этот крюк через Беларусь, в небольших автобусах 10–20 человек, в основном это молдаване".

Стоит заметить, что абсолютное большинство граждан Молдовы является также гражданами Румынии, потому может беспрепятственно перемещаться внутри Шенгенской зоны, а также невозбранно устраиваться на работу. А вот латвийские пограничники назвали их "субъектами", которые путешествуют в/из "государства–агрессора"!

И еще какие хитрые — представляются попутчиками, и не говорят, сколько заплатили за проезд в микроавтобусе.

— Они в Латвии не остаются? — забеспокоился председатель подкомиссии Э. Шноре. Его успокоили, что это "чистый транзит".

В целом же автобусные перевозки с РБ выросли на 123% по въезду, и по выезду на 117%.

Что поражает латвийских пограничников — стали появляться даже автобусы с польской регистрацией, которые не стесняются ездить в края Лукашенко. "Разговаривая с такими водителями, выясняем, что им не хочется стоять на польско–белорусской границе".

Статистика по Гребнево дала минус по автобусному въезду на 120%, по выезду на 64%.

Из дальних стран активизировалась Сербия, которая фактически заменила на международных пассажирских маршрутах российских перевозчиков. Потому автобусы с регистрацией балканской страны можно часто встретить в Терехово.

Добавим, что за 5 месяцев пограничники Латвии составили 1210 протоколов об административных нарушениях, главными виновниками считаются грузовики. Часто подделывается срок годности технических документов на автомобили, водительских удостоверений.

Зато исчезла тенденция фальсифицированных "зеленых карт" для грузовиков, выданных в Болгарии и Черногории — таковых ранее изымалось по 300 в год!

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#граница #контрабанда
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