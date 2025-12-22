Baltijas balss logotype
Доктор в праздники: минздрав информирует 0 958

Наша Латвия
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Доктор в праздники: минздрав информирует
ФОТО: pixabay

И в праздничные дни будут работать дежурные врачи и консультационный телефон семейных врачей.

И в праздничное время случаются внезапные заболевания, травмы или другие ситуации, когда требуется медицинская консультация или срочная помощь. Национальная служба здравоохранения (НСЗ) собрала важную информацию, чтобы каждый знал, куда обращаться в случае обычных или острых заболеваний во время праздников:

Простое заболевание - простуда, боль в шее, небольшая лихорадка, расстройства пищеварения, или обострение хронических заболеваний - в этих случаях жителей призывают связаться со специалистами консультативного телефона - 66016001. Опытные медики дадут советы, как действовать, чтобы улучшить самочувствие, а также помогут оценить, нужно ли идти к врачу лично или визит может быть отложен до следующего рабочего дня.

Во время праздников в ряде городов Латвии будут работать дежурные врачи, оказывающие те же услуги, что и как семейный врач. Это возможность получить очную консультацию и в выходные дни. Актуального дежурного врача, расписание работы и места приема можно посмотреть на www.vmnvd.gov.lv веб-сайта НСЗ

в разделе «где получить медицинскую помощь?».

В случае травм, ожогов, внезапного ухудшения здоровья или других острых ситуаций призывают обращаться в ближайший пункт срочной медицинской помощи или приемные отделения больниц. Перед тем, как отправиться в приемное отделение больницы, рекомендуется позвонить и обсудить ситуацию, чтобы убедиться, что именно там обеспечивается необходимая помощь.

Важно помнить, что приемные отделения не предназначены для получения плановых услуг, а для неотложных ситуаций.

В опасных для жизни ситуациях, таких как внезапная боль в груди, тяжелейшая травма или потеря сознания необходимо незамедлительно связаться со Службой неотложной медицинской помощи (NMPD) по телефону 113 или позвонить на единый номер вызова экстренной помощи 112.

НСН напоминает, что с приближением праздничных выходных жителей призывают своевременно позаботиться о своем здоровье - рекомендуется проверять дома аптечку и убедиться, что в ней есть все необходимые медикаменты для ежедневного употребления, а также принадлежности для первой помощи. Хронических больных призывают еще до праздников обратиться за выпиской рецептов на необходимые медикаменты, чтобы на праздники не остаться без лекарств.

Более подробная информация о возможностях получения медицинской помощи в праздничные выходные доступна на странице Национальной службы здоровья - www.vmnvd.gov.lv в разделе «где получить медицинскую помощь?».

#медицина #праздники #лечение
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
