Жители Латвии в прошлом году оставили за границей миллиард евро

По данным Центрального статистического управления, в 2024 году латвийцы совершили 2,3 миллиона поездок за границу, что на 8,4 % больше, чем в предыдущем году.

Наибольшей популярностью пользовались соседние страны: Эстония и Литва. В Эстонию отправились 15,3 % путешественников, а в Литву — 10,9 %. Далее в списке предпочтений — Италия (6,9 %), Турция (5,9 %), Германия (5,7 %) и Испания (5 %). В рамках однодневных поездок большинство жителей Латвии также выбирали Литву (73,1 %) и Эстонию (21,4 %).

Общая сумма расходов на многодневные зарубежные поездки в 2024 году составила 1,03 миллиарда евро. Это на 42,36 миллиона евро или 3,9 % меньше, чем годом ранее. Больше всего средств было потрачено на проживание — 37 % от общего объёма расходов. На транспорт ушло 30 %, на питание — 15,6 %, на развлечения и культурные мероприятия — 6,5 %. Прочие расходы составили 10,4 %.

Путешествия чаще всего совершались на самолётах — этот способ передвижения выбрали 58,4 % туристов. На легковых автомобилях путешествовали 31,1 % опрошенных, а автобусами воспользовались 8,2 %.