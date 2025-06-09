Может ли ребёнок продолжить изучение русского как второго иностранного в следующем учебном году?

В Grani.lv поступил вопрос от читателя: «Недавно Сейм принял поправки к Закону об образовании, касающиеся изучения русского языка как второго иностранного в школах», пишет портал.

«Согласно этим поправкам, ученики, которые ранее начали изучать русский язык, смогут продолжать его обучение. Будет ли такая возможность предоставлена также детям в школах Даугавпилса? Или это будет зависеть от администрации конкретной школы?

Закон предусматривает, что второй иностранный язык (официальный язык Европейского союза) может быть изучен в том случае, если родители отказались от изучения русского языка в рамках образования ребёнка. Однако в школе моего ребёнка никто из родителей не отказывался от изучения русского — родителям просто выдали образцы заявлений, в которых нужно было выбрать испанский или немецкий язык на следующий учебный год.

Считается ли такое заявление отказом от изучения русского языка? И что делать тем родителям, которые хотят, чтобы их ребёнок продолжил изучение русского языка как второго иностранного и в следующем учебном году?»

Управление образования города Даугавпилса предоставило следующий ответ:

«Согласно изменениям в правилах Кабмина № 416 от 3 сентября 2019 года «Правила о государственном стандарте общего среднего образования и примерных программах общего среднего образования», с 1 сентября 2026 года образовательное учреждение обязано обеспечить учащимся возможность изучения второго иностранного языка, который является официальным языком одного из государств-членов ЕС или ЕЭЗ либо иностранного языка, изучение которого регулируется международными межправительственными соглашениями в области образования. Это должно способствовать интеграции молодёжи в европейское образовательное пространство и расширению возможностей трудоустройства.

Ученики, которые начали изучение второго иностранного языка (включая русский) до конца 2025/2026 учебного года, смогут продолжать обучение до окончания средней школы, но не позднее конца 2027/2028 учебного года.

Кроме того, в соответствии с поправками к Закону об образовании, принятыми 15 мая 2025 года, ученики уже с 2025/2026 учебного года могут отказаться от изучения русского языка как второго иностранного. Если учебное заведение получает официальный отказ от изучения русского языка, то ученик может выбрать другой язык из числа доступных в школе, в зависимости от возможностей учреждения».

В общем, если ребёнок начал изучение русского языка как второго иностранного до 2025/2026 учебного года, он может продолжать его обучение, но не дольше, чем до конца 2027/2028 учебного года. Однако родители должны чётко обозначить своё желание — не просто выбрать альтернативный язык, а официально отказаться от изучения русского в школе. Заявление о выборе другого языка может интерпретироваться как отказ от русского, поэтому тем, кто хочет сохранить русский язык как второй иностранный, важно письменно подтвердить этот выбор в школе. И тогда школа, если у неё будут возможности, предоставит уроки для его изучения.