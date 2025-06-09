Первая половина недели начнётся с дождей и ветра

В понедельник в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода с периодическими дождями, местами возможна гроза, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Порывы западного и юго-западного ветра усилятся до 13–18 метров в секунду, а вечером на побережье Видземе — до 19–22 метров в секунду.

Температура воздуха не превысит +12..+17 градусов.

В Риге небо будет затянуто облаками, временами будет идти дождь, порывы юго-западного ветра достигнут 15 метров в секунду, максимальная температура воздуха составит +15 градусов.

Погодные условия определяет циклон.