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Стало известно, где в Риге живут поклонники Степаненко и Шлесерса, а где адепты латышских националистов 11 2871

Наша Латвия
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
Югла - вотчина националистов.

Югла - вотчина националистов.

На выборах в Рижскую думу четко обозначились районы столицы, в которых живут рижане с определенной политической ориентацией.

Так партия "Латвия на первом месте" (ЛПВ) показала лучшие результаты в микрорайонах столицы — Болдерае, Кенгарагсе, Иманте, Пурвциемсе и Плявниекос, свидетельствуют обобщённые данные Центральной избирательной комиссии.

ЛПВ также победила в Золитуде, Ильгюциемсе, Засулауке, Зиепниеккалнсе, Румбуле, Дарзциемсе, Межциемсе и Саркандаугаве. Всего ЛПВ первенствовала в 13 районах Риги.

Партия "Прогрессивные", занявшая второе место по результатам голосования, также победила в 13 районах — Плескодале, Агенскалнсе, Торнякалнсе, Дзирциемсе, Кипсале, Петерсале-Андрейсале, Старом городе, Центре, Авотосе, Гризинькалнсе, Брасе, Тейке и Яунциемсе.

Занявшая третье место Национальное объединение победило в семи районах Риги — Чиекуркалнсе, Югле, Берги, Букулты, Мангалсала, Вецаки и Бьерини.

Список партии "Новое Единство" под руководством мэра Риги Вильниса Кирсиса победил только в одном районе — Межапарке.

Наконец, в Даугавгриве наилучший результат показал совместный список "Суверенной власти" и объединения "Молодолатыши", который возглавляет Юлия Степаненко.

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(11)
  • З
    Злой
    9-го июня

    Лично я и моя семья голосовали за Росликова, Шлесерс бульдозер, 50.000 рабочих мест, Лещинский (Шлесерс- от фамилии его жены Шлесере), каратист, кенгарагский парень

    10
    19
  • A
    Aleks
    Злой
    9-го июня

    Первые контрационные лагеря основал латыш в России Лейбс Бронштейнс-Троцкийс и временно,но потом так понравилось,что его соплеменники латыши Шмерлингс,Ширвиндс и целая плеяда таких же латышей возглавляли ГУЛАГИ и НКВД.))) Помним,помним...

    16
    20
  • З
    Злой
    9-го июня

    Увы, наступает время чёрных воронков, любому теперь могут предъявить "поддержку агрессора", "раскол общества", "угроза безопасности", кстати, один из начальников Соловецкого Лагеря Особого Назначения (СЛОН) был именно латыш- Teodors Eihmans 1897 года рождения.

    15
    3
  • A
    Aleks
    9-го июня

    Пардон,опечаточки..Боря Кац и Лапса.

    1
    11
  • bt
    bory tchist
    Aleks
    9-го июня

    и не надо никаких сегодняшних "пардон"! настоящие "пардон" – незамедлительно наступят сразу же – в первый день капитуляции агрессивнoй рф в этой войне с Украиной , вместе – с несметными выплатами контрибуций ... за счёт всего "своего" российского народа!

    3
    27
  • Мп
    Мимо проходил
    Aleks
    9-го июня

    Борюсик, ты место себе на кладбище заказал? Ты же раньше лопнешь от разлития желчи, чем Россмия потерпит поражение. Так что думай о вечном и шей белые тапки - скоро пригодятся.

    9
    5
  • bt
    bory tchist
    9-го июня

    то есть – нет теперь никаких проблем – вычислить где на территории европейского латвийского государства – размещена это красножопая пропутинская педерастня, и отправить её этапом на её горячо любимый кремлёвский член !

    5
    67
  • A
    Aleks
    bory tchist
    9-го июня

    Боря Как,большинству русских глубоко плевать на большого друга некой части еврейского народа Шеломова -Путина. Латвия-наша Родина и в концовке,как и предсказывал Ларса,вопрос решится вместе с латышами и я вам не завидую,если латыши узнают всю правду и никакие правозащитные еврейские организации и Израиль вам не поможет-вы ж латыши))) И будете висеть как латыши от благодарных латышей...)👽

    5
    16
  • A
    Aleks
    9-го июня

    ,,Новое еврейское единство,,в их иерархии стоит выше всех.Выше ,чем ,,националы,или те же дырявые,прогрессивные.Там везде одни и теже люди,но главным все равно избрано ,,Новое еврейское единство,,контролируемое напрямую демократами США и Израилем.

    9
    6
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    9-го июня

    Интересные поворот , новое единство получило поддержку только в одном районе а рулить будет всем городом.

    56
    1
  • A
    Aleks
    9-го июня

    Теперь понятно,где рассадники педерастии... Вполне ясно,где скучились последователи ,,Нацобьединения,, и ,,Нового единства,,-,в уворованных у народа Латвии домах в частном секторе.

    50
    4
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