На выборах в Рижскую думу четко обозначились районы столицы, в которых живут рижане с определенной политической ориентацией.

Так партия "Латвия на первом месте" (ЛПВ) показала лучшие результаты в микрорайонах столицы — Болдерае, Кенгарагсе, Иманте, Пурвциемсе и Плявниекос, свидетельствуют обобщённые данные Центральной избирательной комиссии.

ЛПВ также победила в Золитуде, Ильгюциемсе, Засулауке, Зиепниеккалнсе, Румбуле, Дарзциемсе, Межциемсе и Саркандаугаве. Всего ЛПВ первенствовала в 13 районах Риги.

Партия "Прогрессивные", занявшая второе место по результатам голосования, также победила в 13 районах — Плескодале, Агенскалнсе, Торнякалнсе, Дзирциемсе, Кипсале, Петерсале-Андрейсале, Старом городе, Центре, Авотосе, Гризинькалнсе, Брасе, Тейке и Яунциемсе.

Занявшая третье место Национальное объединение победило в семи районах Риги — Чиекуркалнсе, Югле, Берги, Букулты, Мангалсала, Вецаки и Бьерини.

Список партии "Новое Единство" под руководством мэра Риги Вильниса Кирсиса победил только в одном районе — Межапарке.

Наконец, в Даугавгриве наилучший результат показал совместный список "Суверенной власти" и объединения "Молодолатыши", который возглавляет Юлия Степаненко.