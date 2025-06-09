Baltijas balss logotype

В Латвии набирает популярность выращивание спаржи 0 694

Наша Латвия
Дата публикации: 09.06.2025
LETA
В Латвии набирает популярность выращивание спаржи

Площади посевов спаржи в Латвии растут с каждым годом, и местную спаржу можно купить уже не только на рынках, но и в супермаркетах, пишут общественные СМИ.

Согласно данным Службы поддержки села, за последние десять лет посевы спаржи выросли более чем в восемь раз и в прошлом году превысили 17 га.

Сейчас сезон спаржи в самом разгаре, однако эта весна была не самой благоприятной для этой культуры. Как рассказала владелица крестьянского хозяйства "Lejaslīves" в Кримулдской волости Лелде Валле, это первый год, когда сбор урожая спаржи начался так поздно - после 20 мая. После Пасхи наступила теплая погода, и спаржа дала первые побеги, однако они пострадали от заморозков. Для роста спаржи нужна температура +15 градусов и выше.

По словам Валле, чем быстрее растет спаржа, тем она вкуснее, а самая большая урожайность наступает на пятый-седьмой год. Семья Валле в Кримулде выращивает спаржу уже десять лет, начав с двух грядок. Со временем были найдены самые подходящие сорта, а теперь хозяйство продает и саженцы. Собранный урожай реализуется как напрямую потребителям, так и поставляется в местные магазины и рестораны.

Читайте нас также:
#сельское хозяйство
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю 296
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег 7 787
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца 1423
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции 16 2574

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 30
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 33
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 51
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 49
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 34
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 57
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 30
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 33
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 51

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео