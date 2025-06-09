В Латвии набирает популярность выращивание спаржи

Площади посевов спаржи в Латвии растут с каждым годом, и местную спаржу можно купить уже не только на рынках, но и в супермаркетах, пишут общественные СМИ.

Согласно данным Службы поддержки села, за последние десять лет посевы спаржи выросли более чем в восемь раз и в прошлом году превысили 17 га.

Сейчас сезон спаржи в самом разгаре, однако эта весна была не самой благоприятной для этой культуры. Как рассказала владелица крестьянского хозяйства "Lejaslīves" в Кримулдской волости Лелде Валле, это первый год, когда сбор урожая спаржи начался так поздно - после 20 мая. После Пасхи наступила теплая погода, и спаржа дала первые побеги, однако они пострадали от заморозков. Для роста спаржи нужна температура +15 градусов и выше.

По словам Валле, чем быстрее растет спаржа, тем она вкуснее, а самая большая урожайность наступает на пятый-седьмой год. Семья Валле в Кримулде выращивает спаржу уже десять лет, начав с двух грядок. Со временем были найдены самые подходящие сорта, а теперь хозяйство продает и саженцы. Собранный урожай реализуется как напрямую потребителям, так и поставляется в местные магазины и рестораны.