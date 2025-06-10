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Армия — не для всех: меньше половины призывников остались служить 0 2146

Наша Латвия
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
Армия — не для всех: меньше половины призывников остались служить
ФОТО: LETA

Менее половины военнослужащих Государственной службы обороны (ГСО), призванных в прошлом году, останутся на профессиональной службе, сообщает LETA.

В четверг, 12 июня, на военной базе в Адажи состоится торжественная выпускная церемония для военнослужащих Государственной службы обороны, начавших службу в июле прошлого года. На мероприятии будут присутствовать родственники военнослужащих, сообщили агентству LETA Национальные вооружённые силы.

Летом 2024 года службу в Адажи начали 436 военнослужащих ГСО. Из них 306 завершат службу и станут резервистами Национальных вооружённых сил, 120 продолжат службу в статусе профессиональных военнослужащих и примут участие в церемонии. Ещё 10 были уволены по состоянию здоровья.

Торжественная церемония начнётся в 14:30. В ней примут участие министр обороны Андрис Спрудс, командующий Национальными вооружёнными силами генерал-майор Каспар Пуданс, командир Механизированной пехотной бригады Сухопутных сил полковник Оскар Кудлис, а также родственники военнослужащих ГСО.

Во время мероприятия будут вручены награды и памятные монеты. В связи с завершением службы первого призыва ГСО в Механизированной пехотной бригаде Сухопутных сил была начата новая традиция — вручение памятных монет тем военнослужащим ГСО, которые успешно завершили 11-месячную службу или во время службы подписали контракт на профессиональную службу.

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